【本日の見通し】米政府機関閉鎖の行方に注目



前日の海外市場では、米政府機関の閉鎖の影響が警戒されて、ドル円はロンドン市場で１４６円６０銭台まで下落した。その後は買い戻されて１４７円台を回復している。



今日のドル円は米政府機関閉鎖の影響の行方を見定める展開となり、１４６－１４７円台で方向性を探る動きとなりそうだ。



米政府機関の一部閉鎖の影響で本日２１時半に発表予定の９月の米雇用統計の発表も延期される可能性が高い。



ユーロドルは海外市場で１．１７ドルを挟んでの振幅を見せた。今日もその流れが続いて方向感の出にくい展開か。



ポンドドルは１．３５台に乗せたものの上昇が続かずに、１．３４ドル近辺まで下落した。その後は１．３４台半ばまで戻りを見せており、今日はこの水準を中心にもみ合いとなりそう。



ユーロ円は１７３円接近で上値を抑えられて１７２円２０銭台まで下落した。その後、１７２円台半ばまで戻しており、この水準で一進一退の動きか。ドル円に方向感が出ない中、クロス円ももみ合いとなりやすいとみられる。



ポンド円は１９８円６０銭台まで上昇した後に１９７円台半ばまで下落した。下げが一服すると１９８円の手前付近まで戻りを見せている。今日は１９８円付近での推移が見込まれる。



MINKABU PRESS

