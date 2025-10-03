プーチン大統領 米がウに「トマホーク」提供なら露米関係に深刻な打撃 プーチン大統領 米がウに「トマホーク」提供なら露米関係に深刻な打撃

プーチン大統領 米がウに「トマホーク」提供なら露米関係に深刻な打撃



ロシアのプーチン大統領は米国がウクライナに「トマホーク」提供ならロシアと米国の関係に深刻な打撃を与えると警告した。



プーチン大統領は、米軍の直接的関与なしにウクライナはトマホークを発射することは不可能、米政府のトマホークに関する発言は危険でありロシアと米国の関係を損なうと指摘。



トマホークがロシアに損害を与えたとしても、ロシア防空システムは新たな脅威に迅速に対応する。ロシア軍はウクライナに対して優位に立っており、戦場の状況は変わらない。



