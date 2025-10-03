東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値147.26 高値147.51 安値146.60
148.56 ハイブレイク
148.03 抵抗2
147.65 抵抗1
147.12 ピボット
146.74 支持1
146.21 支持2
145.83 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1715 高値1.1758 安値1.1683
1.1829 ハイブレイク
1.1794 抵抗2
1.1754 抵抗1
1.1719 ピボット
1.1679 支持1
1.1644 支持2
1.1604 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3440 高値1.3510 安値1.3401
1.3609 ハイブレイク
1.3559 抵抗2
1.3500 抵抗1
1.3450 ピボット
1.3391 支持1
1.3341 支持2
1.3282 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7979 高値0.8000 安値0.7951
0.8051 ハイブレイク
0.8026 抵抗2
0.8002 抵抗1
0.7977 ピボット
0.7953 支持1
0.7928 支持2
0.7904 ローブレイク
