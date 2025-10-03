東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値147.26　高値147.51　安値146.60

148.56　ハイブレイク
148.03　抵抗2
147.65　抵抗1
147.12　ピボット
146.74　支持1
146.21　支持2
145.83　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1715　高値1.1758　安値1.1683

1.1829　ハイブレイク
1.1794　抵抗2
1.1754　抵抗1
1.1719　ピボット
1.1679　支持1
1.1644　支持2
1.1604　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3440　高値1.3510　安値1.3401

1.3609　ハイブレイク
1.3559　抵抗2
1.3500　抵抗1
1.3450　ピボット
1.3391　支持1
1.3341　支持2
1.3282　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7979　高値0.8000　安値0.7951

0.8051　ハイブレイク
0.8026　抵抗2
0.8002　抵抗1
0.7977　ピボット
0.7953　支持1
0.7928　支持2
0.7904　ローブレイク