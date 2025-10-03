米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が2日、ドジャースとフィリーズが対戦するナ・リーグ地区シリーズにおける投手対打者のマッチアップで、特に注目すべきポイントを挙げた。

それによると、ドジャースの「投」vsフィリーズの「打」のポイントはスプリッター。2025年、ドジャース投手陣はMLBで3番目に多い1707球のスプリッターを投げた。このシリーズで先発する大谷翔平と山本由伸、そして救援のキーマンである佐々木郎希は、いずれも決め球としてスプリッターを多用する。特に山本と佐々木にとっては三振を奪う決め球だ。これに対し、フィリーズは今季スプリッターをうまく打ちこなしており、「wOBA」は.287でメジャー6位。対策ができているチームの一つだ。

wOBAとは（Weighted On−Base Average/加重出塁率）で、出塁率（OBP）は「出塁すれば単打でも本塁打でも同じ価値」とみなされるが、wOBAは「打席ごとの結果」に得点期待値に基づいた重み（重み係数）を与えて平均化しており、より実際の得点力に直結する。

ドジャースの「打」vsフィリーズの「投」のポイントは、ドジャースの左の主砲たちとフィリーズのリリーフ左腕マット・ストラムの対戦。過去2シーズンのレギュラーシーズンで、ストラムはドジャース相手に7度登板し、23人中わずか4人しか出塁を許していない。大谷翔平、フレディ・フリーマン、マックス・マンシーの3人は通算7打数1安打（シングル1本）のみ。フィリーズとしては試合終盤に、できる限りストラムを大谷とフリーマンにぶつけたいと考えるだろう。