73歳・夏木マリ、美脚輝く個性的なファッションを披露「なんてセクシーな御御足」「姐さん、それはさすがにヤバすぎでは…」
俳優の夏木マリ（73）が1日、自身のインスタグラムを更新。太ももがのぞく個性的なファッションを披露し、ファンから驚きと称賛の声が相次いでいる。
【写真】「なんてセクシーな御御足」美脚輝く個性的なファッションを披露した夏木マリ
夏木は「おちかれさんでーーーす！」とコメントを添え、ネイビーとグリーンのボーダー柄のセットアップ姿を公開。太もも部分の前側と横側が大きく開いており、そこからほっそりとした太ももをのぞかせている。
コメント欄には、「めちゃくちゃ美脚!!素敵ですね」「やばい かっこよすぎて」「マリ様ぁ 魅せ方天才!! カリスマ過ぎます!!」「なんてセクシーな御御足」「姐さん、それはさすがにヤバすぎでは…」「海外セレブにも負けない素敵さ」などの声が続々と寄せられており、73歳とは思えぬ美貌と圧倒的な存在感を放ち続ける夏木のファッションや表現力の自由さが、世代を超えて多くのファンの心をつかんでいるようだ。
【写真】「なんてセクシーな御御足」美脚輝く個性的なファッションを披露した夏木マリ
夏木は「おちかれさんでーーーす！」とコメントを添え、ネイビーとグリーンのボーダー柄のセットアップ姿を公開。太もも部分の前側と横側が大きく開いており、そこからほっそりとした太ももをのぞかせている。
コメント欄には、「めちゃくちゃ美脚!!素敵ですね」「やばい かっこよすぎて」「マリ様ぁ 魅せ方天才!! カリスマ過ぎます!!」「なんてセクシーな御御足」「姐さん、それはさすがにヤバすぎでは…」「海外セレブにも負けない素敵さ」などの声が続々と寄せられており、73歳とは思えぬ美貌と圧倒的な存在感を放ち続ける夏木のファッションや表現力の自由さが、世代を超えて多くのファンの心をつかんでいるようだ。