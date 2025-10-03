¿ÍÀ¸¤Î¶Ë°Õ¤ÏŽ¢¿Í¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¤È¤ë¤³¤ÈŽ£
Â¾¿ÍÆ±»Î¤¬¸ß¤¤¤òÇ§¤á¹ç¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÎ°è¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤«¤é¤Î²òÊü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§msv¡¿PIXTA¡Ë
¤Þ¤ºÇò¾õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¡Ø¿´¤òÉÂ¤àÎÏ: À¸¤¤Å¤é¤µ¤«¤é»Ï¤á¤ë¿ÍÀ¸¤ÎºÆ¹½ÃÛ¡Ù¡Ê¾åÃ«¼ÂÎé Ãø¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½é¤á¤ÆÌÜ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ð¤«¤ê¸ÍÏÇ¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¿´¤òÉÂ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÊ¿²º¤ÊÆü¾ï¤ò²á¤´¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡Ê¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¶þÀÞ¤·¤¿À³Ê¤À¤Ê¤¢¤È»×¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡Ë¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ò¤È¤Äµ¤¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÊ¿²º¤ÊÆü¾ï¤ò²á¤´¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤ÏÅöÁ³¤ÎÈ¯ÁÛ¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¡Ö²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡×¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í¤Ï¤¢¤ì¤³¤ì»×¤¤Çº¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤À¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀº¿À¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡×¤Ï¤¢¤Þ¤ê²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¡£
À¸¤¤Å¤é¤µ¡áÌ¿¤ÎÀ¼
¿´Íý³ØÅª¡¦¿À·Ð³ØÅª»ëÅÀ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¿´¤òÉÂ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤òÂ¥¤¹¡ÖÌ¿¤ÎÀ¼¡×¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤ÈÃø¼Ô¤Ï¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ëÆ»¤ò¹Í¤¨¤Ê¤ª¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¡Ö¿´¤òÉÂ¤àÎÏ¡×¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¢¤ë¡£
À¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¡¢»þ¤Ë¡Ö¿´¤òÉÂ¤à¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤Î²á¾êÅ¬±þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë
À¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÎÏ¡¢¡Ö¿´¤òÉÂ¤àÎÏ¡×¤Ï¡¢¼«Á³¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢´Ä¶¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê38¡Á39¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¤¤¤ï¤Ð¼«Ê¬¼«¿È¤¬Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤è¤ê¤è¤¯À¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÎÉ½¤ì¡£´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÉÔ°Â¤ä¾ÇÁç´¶¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬»ý¤Ä¡ÖÀ¸¤¤ëÎÏ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¤½¤ì¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤âÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ìÆñ¤¤¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¡¢¿È¶á¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¤Ë²á¾êÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õÂÖ¤«¤éÆ¨¤ì¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£
¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤¬¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¡×¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£¼Ò²ñ¤Ø¤Î²á¾êÈ¿±þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¼º¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¼Ò²ñ¤È¤Î·Ú¡¹¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡©
¡ÚÄêµÁ¡Û¼«Ê¬¤ÈÂ¾¼Ô¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¶³¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀÕÇ¤ÈÏ°Ï¤ÎÇ§¼±
¡ÚÌò³ä¡Û¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤È°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¼«Ê¬¤âÂ¾¼Ô¤âÂº½Å¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î
¡Ê150¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤¬¼é¤ë¤Î¤Ï¡¢Í·ÁÌµ·Á¤òÌä¤ï¤º¡¢¼«Ê¬¤ò¹½À®¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢´¶¾ð¡¦¿ÈÂÎ¡¦¿®Ç°¡¦²ÁÃÍ´Ñ¡¦»×¹Í¡¦»×ÁÛ¡¦Âº¸·¡¦°¦¡¦ºÍÇ½¡¦¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¡¦¸Â³¦¡¦ÀÕÇ¤¡¦»þ´Ö¡¦¶õ´Ö¡¦¤ª¶â¡¦½êÍÊª¡¦»ñ¸»¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¶³¦Àþ¤¬·òÁ´¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÈÂ¾¼Ô¡¢ÁÐÊý¤ÎÎÎ°è¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤¬¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡Ê¤¹¤Ê¤ï¤Á¼«Ê¬¼«¿È¡Ë¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¶³¦Àþ¤¬·òÁ´¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¸ß¤¤¤ÎÎÎ°è¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤êÆ§¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¼Ô¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤¤¤È·ø¸Ç¤¹¤®¤ë¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸ÉÆÈ¤ä¸ÉÎ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤«¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¡×¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÎ°è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¡×¤È¡¢¡ÖÂ¾¼Ô¤ÎÎÎ°è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤¬¤¤Á¤ó¤Èµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¸ß¤¤¤Î°ã¤¤¤òÇ§¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬·òÁ´¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Î¤¢¤êÊý¤À¡£¤Ä¤Í¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍýÁÛÅª¤À¤í¤¦¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
ÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤Î»ä¤Ë¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¼ºÇÔ¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤±¤ì¤Ð¶¯¤¤¤Û¤É¡¢¡Ö¤½¤Î¹Í¤¨¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤è¡£¤³¤¦¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÂ¾¼Ô¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤¬¤Á¤À¡£
¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¤Þ¤À¤¤¤¤¤¬¡¢´è¾æ¤¹¤®¤ë¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¿Í¤ä¼Ò²ñ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤ä¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Í´Ö´Ø·¸¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÌäÂê¤Ë¤â¡¢¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤¬¿¼¤¯Íí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¼«Ê¬¤ÈÂ¾¼Ô¤È¤Î°ã¤¤¤òÇ§¤á¤º¡¢Â¾¼Ô¤ÎÎÎ°è¤Ë¤¤¤¤¤¬¤«¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤í¡×¤È¶¯Í×¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤ï¤±¤À¡£
¤·¤«¤·¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Â¾¿ÍÆ±»Î¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¸ß¤¤¤òÇ§¤á¹ç¤¦¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¼«Ê¬¤Ë¤Ï¼é¤ê¤¿¤¤¡¦ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤ÎÎ°è¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Â¾¼Ô¤Ë¤â¼é¤ê¤¿¤¤¡¦ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤ÎÎ°è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÎÎ°è¤ËÂ¾¼Ô¤òÆ§¤ß¹þ¤Þ¤»¤¹¤®¤º¡¢¼«Ê¬¤âÂ¾¼Ô¤ÎÎÎ°è¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¼Ò²ñ¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ê152¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
·òÁ´¤Ê¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤ÈÉÔ·òÁ´¤Ê¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼
¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤¬·òÁ´¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤ò¤É¤¦°ú¤¯¤«¡×¤Ç·è¤Þ¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤ËÁ°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤Ï¶³¦Àþ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö°ú¤¯¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤òÍÑ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡Ë¡£·òÁ´¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤Ï½ÀÆð¤Ë°ú¤«¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤ÏÀÈ¼å¤«¸Ç¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤¬½ÀÆð¤Ë°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Â¾¼Ô¤Î¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á·òÁ´¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤À¡£¼«¿È¤Î¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤ò½ÀÆð¤Ë°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ËÉ½¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¦¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÁÃÍ¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡¦¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡¦¼«Ê¬¤Î¾ðÊó¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤¹¤®¤º¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÂ¾¼Ô¤È¶¦Í¤¹¤ë
¡¦¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤¿¿Í¤Î¸À¤¦¤³¤È¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¤¦¤Î¤ß¤Ë¤»¤º¡¢Äø¤è¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë
¡¦¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¿´¶ì¤·¤¯»×¤ï¤º¤ËÃÇ¤ì¤ë
¡¦¿Í¤½¤ì¤¾¤ìÅÔ¹ç¤¬¤¢¤ë¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¾¿Í¤«¤éÍê¤ß¤òÃÇ¤é¤ì¤Æ¤â¡¢Èï³²¼Ô°Õ¼±¤òÊú¤«¤º¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¡£Áê¼ê¤Ë¤âÃÇ¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¨¤ë
¡¦¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡Ê154¡Á155¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
°ìÊý¡¢¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤¬ÀÈ¼å¤Ê¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¡¦ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤½¤Î¤¿¤áÂ¾¼Ô¤ä¼Ò²ñ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤¦¤Î¤ß¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÈÂ¾¼Ô¤Î´¶¾ð¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤¬ÀÈ¼å¤À¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÎ°è¤ËÂ¾¼Ô¤òÆ§¤ß¹þ¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬Â¾¼Ô¤ÎÎÎ°è¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¼«Ê¬¤âÂ¾¼Ô¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤º¡¢·òÁ´¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤¬ÀÈ¼å¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ËÉ½¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¦Â¾¼Ô¤Î°Õ¸«¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤
¡¦Áê¼ê¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ò¤Ê¤ó¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÉÔÅö¤Ê°·¤¤¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á
¡¦¿Í¤ÎÍê¤ß¤òÃÇ¤ì¤Ê¤¤
¡¦¼«Ê¬¤Î¾ðÊó¤òÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ¡¢Â¾¼Ô¤È²á¾ê¤Ë¶¦Í¤¹¤ë
¡¦¼«Ê¬¤ÈÂ¾¼Ô¤Î´¶¾ð¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢Â¾¼Ô¤Î´¶¾ð¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤
¡¦ÃÇ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯ÉÝ¤¤¡£¼«Ê¬¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡¦Áê¼ê¤Î¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤éÁê¼ê¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ê155¡Á156¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
À¸¤¤Å¤é¤µ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î2¥¹¥Æ¥Ã¥×
¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤ò·òÁ´¤Ë¡¢½ÀÆð¤Ë°ú¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿»×¤¤¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©
Ãø¼Ô¤¬´«¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î2¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤À¡£³Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ ¼«Ê¬¤Î¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤ò°é¤ß¡¢¸«¼º¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹
¢ ½ÀÆð¤Ë¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤ò°ú¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤È¤Î´Ø·¸¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë
¡Ê160¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê½ç½ø¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¡£¼Ò²ñ¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÂÐ¤·¤Æ²á¾êÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤Ï¡¢¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤¬ÉÔ·òÁ´¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤ò¡Ö°é¤à¡×¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÃø¼Ô¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¡¢ÊªÍýÅª¤ËÀþ¤¬°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤À¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡×¤Ë¶á¤¯¡¢¡Ö¼«¿®¡×¤È¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤ì¤Ð¡¢Â¾¼Ô¤¬¤É¤ì¤À¤±´³¾Ä¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î´¶¾ð¤ä´¶³Ð¡¦¹Í¤¨¡¦²ÁÃÍ´Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤½¤ì¤¬¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤¬°ú¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÎ°è¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡á¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Î´¶³Ð¤ä´¶¾ð¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤Ë¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ë´¶¾ð¤¬Æ°¤¯¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÍßµá¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¼¡¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ï¢¡£Â¾¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ë¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤ò½ÀÆð¤Ë°ú¤¡¢¡ÖÅ¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤À¡£
¿´ÍýÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÈÁê¼ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÈÂ¾¼Ô¤Ï°ã¤¦Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ÇÂ¾¼Ô¤ÈÅ¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥´¶¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¡¢¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤Î°ú¤Êý¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê163¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¡ÖÅ¬ÀÚ¡×¤È¡Ö·òÁ´¡×¤òÌÜ»Ø¤¹
ËÜ½ñ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê¡×¡Ö·òÁ´¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤Ë¤·¤Ð¤·¤Ð½Ð²ñ¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¡Ö·òÁ´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤¬¸½¼ÂÅª¤Ë´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¤³¤½»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Åö½é¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÊÑ²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¼¡Âè¤ËÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤é¡£
¡Ê°õÆî ÆØ»Ë ¡§ ºî²È¡¢½ñÉ¾²È¡Ë