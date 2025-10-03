²¬ÅÄ¾À¸¡ÖÂ¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¤¬½ñ¤¯¸ÀÍÕ¤Ï¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡È¿ÌºÒ¸å30Ç¯¡É¤ÎÊª¸ì¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¶¡¦¥¯¥¨¥¤¥¯¡Ù¤¬¸ø³«
Â¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¤Î·æºîÃ»ÊÔÏ¢ºî¡Ø¿À¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ÊÍÙ¤ë¡Ù¤Î¤¦¤Á¤Î4ÊÔ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀßÄê¤ò¸ò¤¨¤Æ¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¡ØÃÏ¿Ì¤Î¤¢¤È¤Ç¡Ù¡£¤½¤Î¡ØÃÏ¿Ì¤Î¤¢¤È¤Ç¡Ù¤Ë¿·¤¿¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò²Ã¤¨¤Æ±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¶¡¦¥¯¥¨¥¤¥¯¡Ù¤Ç¡¢Ææ¤Î¡ÈÈ¢¡É¤ò¶üÏ©¤Ø±¿¤ÖÃË¡¦¾®Â¼¤ò²¬ÅÄ¾À¸¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂ¼¾å½Õ¼ù¡ßÆüËÜ±Ç²è¶þ»Ø¤Î¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤¬½¸·ë¡ª¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¶¡¦¥¯¥¨¥¤¥¯¡ÙÍ½¹ð¤ò¸«¤ë
¡Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¤¡¦¥«¡¼¡Ù¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¤ÎÂ¼¾åºîÉÊ¤Ø¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ë²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡¢»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÂ¼¾åºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢°æ¾å¹ä´ÆÆÄ¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë´Ú¹ñ¤Ë»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¿©¤Ù¤¿ÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¢£Â¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¸¶ºî¤ÎºîÉÊ¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÈ¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¥»¥ê¥Õ¤¬Â¿¤¤¡×
¡½¡½Â¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿ºîÉÊ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¡Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¤¡¦¥«¡¼¡Ù¤ËÂ³¤¤¤Æ2ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤ËËÜºî¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Î¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡ÛºÇ½é¤ËÂ¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ø¥Î¥ë¥¦¥§¥¤¤Î¿¹¡Ù¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤È¡Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¤¡¦¥«¡¼¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ø¿À¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ÊÍÙ¤ë¡Ù¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡ÈÂ¼¾å¤µ¤ó¤¬½ñ¤¯¸ÀÍÕ¤Ï¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡É¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¤¡¦¥«¡¼¡Ù¤Î»þ¤â»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¼¾å¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¤ª¼Çµï¤Ë´Ø¤·¤ÆÀµ²ò¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÌò¤â¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦Í½´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ç²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤äÂç»ö¤Ë¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡Û¾®Àâ¤Ë¤âËÜºî¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ø¤«¤é¤Ã¤Ý¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂÎÆâ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤¬º£²ó¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤é¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡ÈÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÈ¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¥»¥ê¥Õ¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æº£ºî¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾®Â¼¤ÎÇØ·Ê¤Ï·àÃæ¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¤Ê¤¼ºÊ¤¬ÆÍÁ³»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤Î¤«¡×¡ÖÈà¤Î²áµî¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤Ê¤É¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÁÛÁü¤ò¤·¤Ê¤¬¤é´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¬ÅÄ¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ï¾®Â¼¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡Û³Î¤«¤Ë¡¢¾®Â¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÇØ·Ê¤Ï¸ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤½¤ÎÅÔÅÙ¡ÖËÍ¤Ï¤³¤¦»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢´ÆÆÄ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤¬¸«»ö¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¡¢Àµ²ò¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¤Ã¤È´Ñ¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¼õ¤±»ß¤áÊý¤¬°ã¤¦¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤ÇÂç¤¤¯´¶¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤»¤º¤Ë¡¢¾®Â¼¤Î¥é¥¹¥È¤ÎÉ½¾ð¤¬¡È¤«¤é¤Ã¤Ý¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÏÍ¾Çò¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½±é¤¸¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¤³¤È¤äµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡Û»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡È¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¾®Â¼¤Ï¶¶ËÜ°¦¤µ¤ó±é¤¸¤ëÌ¤Ì¾¤È¤Ï·ëº§¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ï°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬¸¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ëÁ°¤Ë¤â´ÆÆÄ¤È¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¹Í»¡¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¡È¼Â¤Ï¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡É¤È¡¢¤¢¤ì¤³¤ì»×¹Í¤ò½ä¤é¤¹»þ´Ö¤¬¤È¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¡È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢º£²ó¤Î¸½¾ì¤Ç¤¢¤ëÊý¤«¤é¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤Ä¤é¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¡½¡½20Âå¤Îº¢¤Ï¤ª¼Çµï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ²ò¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡Û20Âå¤Îº¢¤Ï¤ª¼Çµï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Åú¤¨¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ï¤ê¤ÈÄ¾ÀþÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Î´¶¾ð¤ä»×¹Í¤Ï¤â¤Ã¤ÈÊ£»¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Àµ²ò¤äÅú¤¨¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£30Âå¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æñ²ò¤ÇÊ£»¨¤ÊºîÉÊ¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£20Âå¤Îº¢¤è¤ê¤âÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦»Å»ö¤¬¤è¤ê¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëË¡¤ò·Ð¸³¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯´ÆÆÄ¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡×
¡½¡½°æ¾å¹ä´ÆÆÄ¤Ï»öÁ°¤ÎÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖºÇ½é¤ÏÉáÄÌ¤Ë¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È»î¤·¤Ë¥»¥ê¥Õ¤òÃý¤é¤º¤Ë±é¤¸¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤ä¤êÊý¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡ÛÎã¤¨¤Ð¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤ÇÃ¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢°ì¸À¤âÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â»ÅÁð¤äÉ½¾ð¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ìµ¸À¤Ç¿å¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥³¥Ã¥×¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥»¥ê¥Õ¤Ê¤·¤Ç±é¤¸¤Æ¤âÀ®Î©¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢´ÆÆÄ¤ÎÄó°Æ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤È¤¿¤ÀÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡ÈÉ×ÉØ¡É¤È¤¤¤¦·Á¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥»¥ê¥Õ¤¢¤ê¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥»¥ê¥Õ¤¢¤ê¤ÎÆ°¤¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥ê¥Õ¤Ê¤·¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Ì¤Ì¾¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤äÌ¤Ì¾¤ò¸«¤ë»þ¤Î´ãº¹¤·¤Ê¤É¤«¤é¾®Â¼¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ®Î©¤¹¤ë¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î¤¢¤È¡¢´ÆÆÄ¤â¡Ø¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº£¸å¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°Õ¿ÞÅª¤Ë¥»¥ê¥Õ¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤¨¤¿¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½Ä¹Ç¯¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡Û¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤Ë¥»¥ê¥Õ¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¸å¤â¤³¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤ËÜÆÉ¤ß¤ä¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ï¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÄ¶¤¨¤Æ¡È¤ª¤â¤·¤í¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡ª¡É¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÉÔ»×µÄ¤À¤Ê¤È¡£º£²ó¤ÏÆÃ¤Ë¥»¥ê¥Õ¤Ê¤·¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿°æ¾å´ÆÆÄ¤Î¤³¤È¤òÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ÄÇ½À¤òÃµ¤í¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡ÖºÊ¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢¼º°Õ¤ÎÃæË¬¤ì¤¿¶üÏ©¤Ç UFO ¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¯¾®Â¼¡×¡ÖÊ²¤²Ð¤¬¼ñÌ£¤ÎÃË¤È¸òÎ®¤ò½Å¤Í¤ë²È½Ð¾¯½÷¡¦½ç»Ò¡×¡Ö¡È¿À¤Î»Ò¤É¤â¡É¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¡¢ÉÔºß¤ÎÉã¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¯Á±Ìé¡×¡ÖÌ¡²èµÊÃã¤ÇÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤éÅìµþ¤Ç¥´¥ß½¦¤¤¤òÂ³¤±¤ë·ÙÈ÷°÷¡¦ÊÒ¶Í¡×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬°ì¤Ä¤Î±Ç²è¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡Û¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬1ËÜ¤Î±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤äÆüËÜ¤Çµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¤³¤³°ìÇ¯¤Ï¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºîÉÊ¤Î¸«¤¨Êý¤¬°ÊÁ°¤È¤Ï°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡ÈÌ¿¤ÎÂº¤µ¤äÑ³¤µ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤¬¤è¤ê¶Á¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½4¤Ä¤ÎÃ»ÊÔ¤ò1ËÜ¤Î±Ç²è¤È¤·¤Æ¸«»ö¤Ë¤Þ¤È¤á¾å¤²¤¿°æ¾å´ÆÆÄ¤Î¥»¥ó¥¹¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤Î¡È¤³¤À¤ï¤ê¡É¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡Û¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯´ÆÆÄ¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿´ÆÆÄ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤¿°æ¾å´ÆÆÄ¤È¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£²¬ÅÄ¾À¸¤¬ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¸ì¤ë
¡½¡½ÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤·Á°¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥É¥é¥Þ¡Ø»¦¤·²°¤¿¤Á¤ÎÅ¹ ¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù¤Î»£±Æ¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òInstagram¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤Ç¤Î»£±Æ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢È¯¸«¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ä¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡Û¸À¸ì¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ª¼Çµï¤Ï¤Ç¤¤ë¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸À¸ì¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Æ°¤¤äÉ½¾ð¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤¿»þ´Ö¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ø»¦¤·²°¤¿¤Á¤ÎÅ¹ ¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù¤Î¸½¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ÄÇ½À¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¤½¤ì¤ò¶ñ¸½²½¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤¿³¤³°¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÂÚºßÃæ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï²¿¤«¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤Ï¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡Û¥½¥¦¥ë°Ê³°¤Î¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸÷ÍÛ»Ô¤Ç¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¥×¥ë¥³¥®¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢³ø»³¤Ç¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤³¤»ºÊª¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤ä¡¢³ø»³¤ÎÌ¾Êª¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¸¥¯¥Ã¥Ñ¤ÎÍÌ¾Å¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥¦¥ë¤Ç¤ÏÀ»¿å¤Ç¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¤ò¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½À»¿å¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤ªÅ¹¤ä¥«¥Õ¥§¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤¹¤´¤¯¿Íµ¤¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡Û¼ã¤¤Êý¤¬ÂçÀªÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ³èµ¤¤Î¤¢¤ë³¹¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÅ¹¤Ï¤É¤³¤âÂç¹ÔÎó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÀ»¿å¤òËþµÊ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶õ¤»þ´Ö¤Ë¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÇÍÌ¾¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤ª¤«¤²¤Ç¥Ï¡¼¥É¤Ê»£±Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´Ú¹ñ¤Ç¤Î»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡Û¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ÎÂ¿¤¤¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë²¿ÅÙ¤«´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸µÍÃÊ¼¤Î¥¸¥ó¥Þ¥óÌò¤Î¥¤¡¦¥É¥ó¥¦¥¯¤µ¤ó¤È¤â¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆ°¤°ì¼ê°ì¼ê¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÍ¥¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤âËÍ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤êÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡£¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¯¤Æ¹¬¤»¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ø»¦¤·²°¤¿¤Á¤ÎÅ¹¡Ù¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡Û½ÇÉã¤Î¥¸¥ó¥Þ¥ó¤«¤é¡Ö»¦¤·²°¤¿¤Á¸æÍÑÃ£¤ÎÉð´ïÈÎÇäÅ¹¡×¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯´í¸±¤ÊÌÜ¤ËÁø¤¦¤È¤¤¤¦(¾Ð)¡Ä¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤ÎË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤¬¸«»ö¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¤â´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎºîÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡Ûº£¤Ï¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥Ñ¥º¥ë¡Ù¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤Ç¥¤¥½Ìò¤ò±é¤¸¤¿¥¥à¡¦¥À¥ß¤µ¤ó¤È¡¢¡Ø»¦¿Í¼Ô¤Î¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ç·º»öÌò¤ò±é¤¸¤¿¥½¥ó¡¦¥½¥Ã¥¯¤µ¤ó¤¬¶¦±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¤ªÆó¿Í¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤¹¤´¤¯°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥Ñ¥º¥ë¡Ù¤òºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç´°Áö¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï¡Ø¥Ñ¥¤¥ó ¤Ê¤é¤º¼Ô¤¿¤Á¡Ù¤ò´Ñ¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á±üÂ¼É´·Ã
¢¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡§ÂçÀÐÍµ²ð
¢¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§ã¦Ìî°¡²ÃÍü
°áÁõ¡á¥·¥ã¥Ä¡¿MANAVE¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹(2ËÜ)¡¿PLUIE¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¡¿Porter Classic¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¡¿Paraboot
(C) 2025 Chiaroscuro / NHK / NHK¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂ¼¾å½Õ¼ù¡ßÆüËÜ±Ç²è¶þ»Ø¤Î¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤¬½¸·ë¡ª¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¶¡¦¥¯¥¨¥¤¥¯¡ÙÍ½¹ð¤ò¸«¤ë
¡Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¤¡¦¥«¡¼¡Ù¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¤ÎÂ¼¾åºîÉÊ¤Ø¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ë²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡¢»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÂ¼¾åºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢°æ¾å¹ä´ÆÆÄ¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë´Ú¹ñ¤Ë»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¿©¤Ù¤¿ÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¢£Â¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¸¶ºî¤ÎºîÉÊ¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÈ¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¥»¥ê¥Õ¤¬Â¿¤¤¡×
¡½¡½Â¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿ºîÉÊ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¡Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¤¡¦¥«¡¼¡Ù¤ËÂ³¤¤¤Æ2ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤ËËÜºî¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Î¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡ÛºÇ½é¤ËÂ¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ø¥Î¥ë¥¦¥§¥¤¤Î¿¹¡Ù¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤È¡Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¤¡¦¥«¡¼¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ø¿À¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ÊÍÙ¤ë¡Ù¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡ÈÂ¼¾å¤µ¤ó¤¬½ñ¤¯¸ÀÍÕ¤Ï¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡É¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¤¡¦¥«¡¼¡Ù¤Î»þ¤â»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¼¾å¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¤ª¼Çµï¤Ë´Ø¤·¤ÆÀµ²ò¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÌò¤â¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦Í½´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ç²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤äÂç»ö¤Ë¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡Û¾®Àâ¤Ë¤âËÜºî¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ø¤«¤é¤Ã¤Ý¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂÎÆâ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤¬º£²ó¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤é¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡ÈÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÈ¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¥»¥ê¥Õ¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æº£ºî¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾®Â¼¤ÎÇØ·Ê¤Ï·àÃæ¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¤Ê¤¼ºÊ¤¬ÆÍÁ³»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤Î¤«¡×¡ÖÈà¤Î²áµî¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤Ê¤É¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÁÛÁü¤ò¤·¤Ê¤¬¤é´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¬ÅÄ¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ï¾®Â¼¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡Û³Î¤«¤Ë¡¢¾®Â¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÇØ·Ê¤Ï¸ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤½¤ÎÅÔÅÙ¡ÖËÍ¤Ï¤³¤¦»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢´ÆÆÄ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤¬¸«»ö¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¡¢Àµ²ò¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¤Ã¤È´Ñ¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¼õ¤±»ß¤áÊý¤¬°ã¤¦¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤ÇÂç¤¤¯´¶¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤»¤º¤Ë¡¢¾®Â¼¤Î¥é¥¹¥È¤ÎÉ½¾ð¤¬¡È¤«¤é¤Ã¤Ý¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÏÍ¾Çò¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½±é¤¸¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¤³¤È¤äµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡Û»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡È¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¾®Â¼¤Ï¶¶ËÜ°¦¤µ¤ó±é¤¸¤ëÌ¤Ì¾¤È¤Ï·ëº§¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ï°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬¸¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ëÁ°¤Ë¤â´ÆÆÄ¤È¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¹Í»¡¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¡È¼Â¤Ï¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡É¤È¡¢¤¢¤ì¤³¤ì»×¹Í¤ò½ä¤é¤¹»þ´Ö¤¬¤È¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¡È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢º£²ó¤Î¸½¾ì¤Ç¤¢¤ëÊý¤«¤é¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤Ä¤é¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¡½¡½20Âå¤Îº¢¤Ï¤ª¼Çµï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ²ò¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡Û20Âå¤Îº¢¤Ï¤ª¼Çµï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Åú¤¨¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ï¤ê¤ÈÄ¾ÀþÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Î´¶¾ð¤ä»×¹Í¤Ï¤â¤Ã¤ÈÊ£»¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Àµ²ò¤äÅú¤¨¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£30Âå¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æñ²ò¤ÇÊ£»¨¤ÊºîÉÊ¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£20Âå¤Îº¢¤è¤ê¤âÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦»Å»ö¤¬¤è¤ê¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëË¡¤ò·Ð¸³¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯´ÆÆÄ¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡×
¡½¡½°æ¾å¹ä´ÆÆÄ¤Ï»öÁ°¤ÎÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖºÇ½é¤ÏÉáÄÌ¤Ë¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È»î¤·¤Ë¥»¥ê¥Õ¤òÃý¤é¤º¤Ë±é¤¸¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤ä¤êÊý¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡ÛÎã¤¨¤Ð¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤ÇÃ¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢°ì¸À¤âÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â»ÅÁð¤äÉ½¾ð¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ìµ¸À¤Ç¿å¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥³¥Ã¥×¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥»¥ê¥Õ¤Ê¤·¤Ç±é¤¸¤Æ¤âÀ®Î©¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢´ÆÆÄ¤ÎÄó°Æ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤È¤¿¤ÀÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡ÈÉ×ÉØ¡É¤È¤¤¤¦·Á¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥»¥ê¥Õ¤¢¤ê¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥»¥ê¥Õ¤¢¤ê¤ÎÆ°¤¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥ê¥Õ¤Ê¤·¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Ì¤Ì¾¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤äÌ¤Ì¾¤ò¸«¤ë»þ¤Î´ãº¹¤·¤Ê¤É¤«¤é¾®Â¼¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ®Î©¤¹¤ë¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î¤¢¤È¡¢´ÆÆÄ¤â¡Ø¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº£¸å¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°Õ¿ÞÅª¤Ë¥»¥ê¥Õ¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤¨¤¿¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½Ä¹Ç¯¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡Û¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤Ë¥»¥ê¥Õ¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¸å¤â¤³¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤ËÜÆÉ¤ß¤ä¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ï¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÄ¶¤¨¤Æ¡È¤ª¤â¤·¤í¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡ª¡É¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÉÔ»×µÄ¤À¤Ê¤È¡£º£²ó¤ÏÆÃ¤Ë¥»¥ê¥Õ¤Ê¤·¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿°æ¾å´ÆÆÄ¤Î¤³¤È¤òÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ÄÇ½À¤òÃµ¤í¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡ÖºÊ¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢¼º°Õ¤ÎÃæË¬¤ì¤¿¶üÏ©¤Ç UFO ¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¯¾®Â¼¡×¡ÖÊ²¤²Ð¤¬¼ñÌ£¤ÎÃË¤È¸òÎ®¤ò½Å¤Í¤ë²È½Ð¾¯½÷¡¦½ç»Ò¡×¡Ö¡È¿À¤Î»Ò¤É¤â¡É¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¡¢ÉÔºß¤ÎÉã¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¯Á±Ìé¡×¡ÖÌ¡²èµÊÃã¤ÇÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤éÅìµþ¤Ç¥´¥ß½¦¤¤¤òÂ³¤±¤ë·ÙÈ÷°÷¡¦ÊÒ¶Í¡×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬°ì¤Ä¤Î±Ç²è¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡Û¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬1ËÜ¤Î±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤äÆüËÜ¤Çµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¤³¤³°ìÇ¯¤Ï¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºîÉÊ¤Î¸«¤¨Êý¤¬°ÊÁ°¤È¤Ï°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡ÈÌ¿¤ÎÂº¤µ¤äÑ³¤µ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤¬¤è¤ê¶Á¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½4¤Ä¤ÎÃ»ÊÔ¤ò1ËÜ¤Î±Ç²è¤È¤·¤Æ¸«»ö¤Ë¤Þ¤È¤á¾å¤²¤¿°æ¾å´ÆÆÄ¤Î¥»¥ó¥¹¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤Î¡È¤³¤À¤ï¤ê¡É¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡Û¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯´ÆÆÄ¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿´ÆÆÄ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤¿°æ¾å´ÆÆÄ¤È¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£²¬ÅÄ¾À¸¤¬ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¸ì¤ë
¡½¡½ÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤·Á°¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥É¥é¥Þ¡Ø»¦¤·²°¤¿¤Á¤ÎÅ¹ ¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù¤Î»£±Æ¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òInstagram¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤Ç¤Î»£±Æ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢È¯¸«¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ä¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡Û¸À¸ì¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ª¼Çµï¤Ï¤Ç¤¤ë¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸À¸ì¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Æ°¤¤äÉ½¾ð¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤¿»þ´Ö¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ø»¦¤·²°¤¿¤Á¤ÎÅ¹ ¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù¤Î¸½¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ÄÇ½À¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¤½¤ì¤ò¶ñ¸½²½¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤¿³¤³°¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÂÚºßÃæ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï²¿¤«¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤Ï¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡Û¥½¥¦¥ë°Ê³°¤Î¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸÷ÍÛ»Ô¤Ç¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¥×¥ë¥³¥®¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢³ø»³¤Ç¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤³¤»ºÊª¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤ä¡¢³ø»³¤ÎÌ¾Êª¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¸¥¯¥Ã¥Ñ¤ÎÍÌ¾Å¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥¦¥ë¤Ç¤ÏÀ»¿å¤Ç¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¤ò¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½À»¿å¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤ªÅ¹¤ä¥«¥Õ¥§¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤¹¤´¤¯¿Íµ¤¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡Û¼ã¤¤Êý¤¬ÂçÀªÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ³èµ¤¤Î¤¢¤ë³¹¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÅ¹¤Ï¤É¤³¤âÂç¹ÔÎó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÀ»¿å¤òËþµÊ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶õ¤»þ´Ö¤Ë¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÇÍÌ¾¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤ª¤«¤²¤Ç¥Ï¡¼¥É¤Ê»£±Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´Ú¹ñ¤Ç¤Î»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡Û¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ÎÂ¿¤¤¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë²¿ÅÙ¤«´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸µÍÃÊ¼¤Î¥¸¥ó¥Þ¥óÌò¤Î¥¤¡¦¥É¥ó¥¦¥¯¤µ¤ó¤È¤â¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆ°¤°ì¼ê°ì¼ê¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÍ¥¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤âËÍ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤êÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡£¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¯¤Æ¹¬¤»¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ø»¦¤·²°¤¿¤Á¤ÎÅ¹¡Ù¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡Û½ÇÉã¤Î¥¸¥ó¥Þ¥ó¤«¤é¡Ö»¦¤·²°¤¿¤Á¸æÍÑÃ£¤ÎÉð´ïÈÎÇäÅ¹¡×¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯´í¸±¤ÊÌÜ¤ËÁø¤¦¤È¤¤¤¦(¾Ð)¡Ä¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤ÎË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤¬¸«»ö¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¤â´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎºîÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú²¬ÅÄ¾À¸¡Ûº£¤Ï¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥Ñ¥º¥ë¡Ù¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤Ç¥¤¥½Ìò¤ò±é¤¸¤¿¥¥à¡¦¥À¥ß¤µ¤ó¤È¡¢¡Ø»¦¿Í¼Ô¤Î¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ç·º»öÌò¤ò±é¤¸¤¿¥½¥ó¡¦¥½¥Ã¥¯¤µ¤ó¤¬¶¦±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¤ªÆó¿Í¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤¹¤´¤¯°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥Ñ¥º¥ë¡Ù¤òºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç´°Áö¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï¡Ø¥Ñ¥¤¥ó ¤Ê¤é¤º¼Ô¤¿¤Á¡Ù¤ò´Ñ¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á±üÂ¼É´·Ã
¢¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡§ÂçÀÐÍµ²ð
¢¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§ã¦Ìî°¡²ÃÍü
°áÁõ¡á¥·¥ã¥Ä¡¿MANAVE¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹(2ËÜ)¡¿PLUIE¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¡¿Porter Classic¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¡¿Paraboot
(C) 2025 Chiaroscuro / NHK / NHK¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£