３日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：３０ 日・失業率
０８：３０ 日・有効求人倍率
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１５：４５ 仏・鉱工業生産
１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・卸売物価指数
１９：０５ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁がシンポジウムで基調講演
２１：３０ 米・雇用統計
２１：３０ 米・非農業部門雇用者数変化
２１：３０ 米・平均時給
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数（総合）
※中国，韓国市場が休場
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：カネコ種<1376>，ミタチ産業<3321>，バイク王<3377>，ワールド<3612>，エクスＭ<4394>，エスクロＡＪ<6093>，瑞光<6279>，安川電<6506>，リヒトラブ<7975>，和田興産<8931>，アークランズ<9842>
※東証グロース上場：オーバーラップホールディングス<414A>
出所：MINKABU PRESS
