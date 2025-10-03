timeleszの原嘉孝初主演映画『初恋芸人』の公開日が12月19日に決定し、あわせて特報映像と新場面写真が公開された。

参考：timelesz 原嘉孝初主演映画『初恋芸人』に佐藤アツヒロら出演へ ヒロイン役は沢口愛華

本作は、2016年にはテレビドラマ化もされた中沢健の作家デビュー作が原作の恋愛映画。映画『獣手』の夏目大一朗が脚本と監督を務めた。

映画初主演を務める原は、怪獣ネタで舞台に立つ売れないピン芸人として活動しながら、初めて自分を「面白い」と言ってくれた市川と出会い、初恋に落ちる佐藤賢治を演じる。ヒロイン・市川理沙役を沢口愛華が務めるほか、温水洋一、川上麻衣子、佐藤アツヒロ、六角慎司が共演する。

映画『初恋芸人』特報映像 公開された特報映像は、佐藤賢治（原嘉孝）が、小劇場で怪獣ネタを披露する姿幕を開ける。舞台袖では仲間たちが「賢治に彼女ができた？」と囁き、空気がざわめく。そこに現れるのは、市川理沙（沢口愛華）。「さっきの芸、おもしろかった」と笑顔を向ける彼女に心揺さぶられる賢治。そして賢治の背中を映し出すカットに続き、「彼女の笑顔が僕を“ヒーロー”にしてくれた」という言葉が浮かび上がる。だが映像のラストでは一転、賢治が涙ながらに「僕に何度も嘘をついていたんじゃないですか？」と訴える衝撃的な場面が映し出される。

あわせて、初恋のときめきと、痛みに似た切なさを感じられる場面写真も公開された。

主演の原は、本作が特別上映される「ゆうばり国際ファンタスティック思い出映画祭」にて、2025年より新設されたヌーヴェル・エトワール賞のベル・アクトル賞を受賞。この受賞を受けて、喜びのコメント映像も到着した。

原嘉孝 ヌーヴェル・エトワール賞のベル・アクトル賞受賞！（文＝リアルサウンド編集部）