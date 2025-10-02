「扁桃周囲膿瘍」の症状・原因・発症しやすい年齢層はご存知ですか？【医師監修】

風邪をひいて「扁桃腺が腫れている」というのは、よく聞く症状です。

これは扁桃腺が炎症を起こす扁桃炎という病気ですが、扁桃周囲膿瘍（へんとうしゅういのうよう）とは違うのでしょうか。ここでは扁桃周囲膿瘍と扁桃炎の違いを解説します。

扁桃周囲膿瘍は、激しい痛みを伴い、ときには命に関わるリスクもある病気です。

※この記事はメディカルドックにて『「扁桃周囲膿瘍」とは？症状・原因についても解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

和佐野 浩一郎（医師）

慶應義塾大学医学部卒業、同大学院修了。2018年より独立行政法人国立病院機構東京医療センター臨床研究センター聴覚・平衡覚研究部室長。日本耳鼻咽喉科学会専門医・指導医・補聴器相談医、日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医、日本耳科学会耳科手術暫定指導医、頭頸部がん専門医・指導医、日本がん治療認定医機構日本がん治療認定医、日本気管食道科学会気管食道科専門医。

扁桃周囲膿瘍とは

扁桃周囲膿瘍はどのような病気ですか？

喉の奥の両側にある口蓋扁桃が炎症している状態を扁桃炎、扁桃周囲に炎症が広がっている状態を扁桃周囲炎といいます。悪化して、膿がたまっている状態が扁桃周囲膿瘍です。

膿瘍とは、膿がたまっている状態のことをいいます。激しい喉の痛み・高熱・口が完全に開けられないなどの症状が特徴です。重症化すると呼吸するのも苦しくなり、睡眠障害も引き起こします。膿を取り出さないかぎり完治しないため、外科的処置で膿を排出しなければなりません。

また、扁桃炎は両側のことがほとんどですが、扁桃周囲炎と扁桃周囲膿瘍では片側の場合が多いと報告されています。

扁桃炎との違いはなんですか？

風邪をひいたなど体力が落ちているときには、免疫力も落ちています。免疫力が低い時に免疫器官である口蓋扁桃が細菌やウィルスと闘って、炎症を起している状態が扁桃炎です。炎症を起こし膿が溜まると扁桃周囲膿瘍です。

扁桃は喉の左右両側にありますが、そのどちらかに膿が溜まり痛むのが特徴です。

扁桃炎の状態ならば、抗菌薬や解熱剤の投与で完治が見込めます。しかし、扁桃周囲膿瘍は外科的な処置で膿を取り除く必要があります。

具体的な症状について教えてください。

扁桃周囲膿瘍と扁桃炎では、同じように下記の症状が現れます。

喉の痛み

物が食べられない

発熱

リンパの腫れ

喉の痛みは左右どちらかというのが、扁桃周囲膿瘍の特徴です。また、38°C～40℃の高熱を伴い、吐き気を感じることもあります。

さらに病状が悪化すると、唾液を飲み込むにも激しい痛みがあり、首を曲げても激しく痛むという状態になります。痛みにより飲食ができなくなるため、脱水症状には注意が必要です。また、きつい口臭を伴うという特徴も報告されています。

重症化するリスクはありますか？

扁桃周囲膿瘍が重症化すると頸部膿瘍や縦隔膿瘍になることもあり、気道が塞がるリスクがあります。

呼吸困難に陥り、最悪の場合には死に至ることもあります。

扁桃周囲膿瘍は自然治癒はしません。重症化する前に耳鼻咽喉科を受診することをおすすめします。

どれくらいの年代の人に多くみられますか？

20～30代の人、特に男性に多く見られると報告されています。

また、扁桃炎は子どもに多い病気ですが、子どもが扁桃周囲膿瘍になることは少ないと考えられています。

編集部まとめ



喉の奥の片側だけに痛みがある場合は、早めに耳鼻咽喉科を受診することをおすすめします。もしかすると扁桃周囲膿瘍かもしれません。

悪化すると食事が摂れなくなり、回復が遅れてしまいます。早めの受診が重症化を防いでくれます。

また、扁桃周囲膿瘍は再発のリスクの高い病気です。症状が治まったからといって、通院をやめることはしないでください。

医師の診断のもと、きちんと完治させることが大切です。

幼少期において、扁桃はウィルスや細菌から身体をまもってくれる器官です。しかし、大人にとっては扁桃はさほど重要な器官ではなくなります。

扁桃炎や扁桃周囲膿瘍になった場合は、扁桃線の摘出手術も検討しましょう。

参考文献

扁桃周囲炎と扁桃周囲膿瘍｜MSDマニュアル家庭版