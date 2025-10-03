２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円２６銭前後と前日と比べて２０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７２円５２銭前後と同１銭程度のユーロ安・円高とほぼ横ばいだった。



米連邦政府予算の失効に伴い、政府機関の一部が閉鎖された影響が警戒されるなか、ドル円相場は日本時間夕方に１４６円６０銭まで下押す場面があった。ただ、欧州市場では持ち高調整とみられるドル買い・円売りが流入。ベッセント米財務長官が米ＣＮＢＣとのインタビューで、中国との次回の貿易交渉について「状況をかなり大きく打開できる」との見通しを示したこともドル買いを後押しした。米民間再就職会社チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスが公表した９月の人員削減数が前年比で減少し、米労働市場に対する懸念が和らいだこともあり、ニューヨーク市場では一時１４７円５１銭まで上伸した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７１５ドル前後と前日に比べて０．００２０ドル弱のユーロ安・ドル高だった。



