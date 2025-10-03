Image: 株式会社リトルマートコーポレーション

ゴルフでスコアや打球が安定しない原因は様々ですが、その中でも“間違ったグリップ”という人が多いそう。

上級者だとシーンに応じて適切に調整もできますが、僅かな違いでスイングも変わるので初級者のうちは早く正確なグリップを身につけるのが上達の近道。

それを簡単に練習できるのが「パーフェクトストローク グリップマスター」。視覚ガイド付きグローブと補助グリップのセットで、自然と正しい握りを習得できるアイテムです。

おトクなセール情報もあったので、2つのアイテムがどのように機能するのか詳しく見ていきましょう。

ひと目で正しいポジションが分かるグローブ

こちらがセットに含まれる「トゥルーグリップグローブ」。はっきり目立つオレンジ色で正しいクラブのセット位置が分かります。初心者だと手のひらでギュッと握ってしまうことも多いですが、ここまで視覚的に分かるのは助かりますね。

人差し指と中指付け根にあるナックル部分も重要なポイント。クラブを構えたときに自分からオレンジ色が見えているのが正しい位置になります。

最後に親指付け根の部分が右肩を指すように握れば正しいアドレスが完成。ここまでの型を整えることが正しいスイングや安定した打球への入口になるので、しっかり身に付けましょう。

視覚効果だけでなく、純粋にゴルフ用グローブとしての性能も高いのが本製品のポイント。滑り止めコーティングや耐久性の高い素材の採用により、たくさんの練習でも快適に使える設計が特長です。

なお本製品はあくまで練習器具のため、ラウンド時の利用はプライベートかつ同伴者の許可を得ての利用してください。公式競技等では規則違反になる場合がある点にはご注意を。

より完璧を目指すグリップトレーナー

より初級者の人は「グリップトレーナー」のセット使いがオススメ。形に合わせて握るだけなので“正しいグリップを意識する”のではなく"自然に正しく握れてしまう”のがポイント。

使い方は正面位置だけ合わせてクラブのグリップに装着するのみ。重量も手元に約30g増えるだけなのでスイングへの影響も少なく、サイズも小さいのでバッグでもかさばりません。

もちろん「グリップトレーナー」も練習器具のため、ラウンドでの利用はプライベートな練習ラウンドに限りましょう。

多くの人が使えるサイズ展開

グローブは3サイズ展開。残念ながら右利き用のみとなっている点にはご注意ください。

直感的に正しいグリップを再現できるので、初級者はもちろん100切り90切りに向けて安定感を増したい人はぜひお試しを。

