ポッキー、じゃがりこ、キットカット――。長年ヒットしている人気菓子の、軽快な食感、持ち運びやすい形状、思わず人に勧めたくなるパッケージやコンセプト…、それら全てには、売れる理由が隠されている。人気商品からヒットの法則に迫る。※本稿は、権藤 悠『頭のいい人になる 具体←→抽象ドリル』（SBクリエイティブ）の一部を抜粋・編集したものです。

ヒット商品の法則を

3つ探せという無理難題

「どうしてこの商品は人気があるんだろう？」と不思議に思うことってありますよね。ヒットの法則を見つける練習をしてみましょう。

あなたは大手お菓子メーカーに新入社員として入社しました。

ある日、上司からこんな指示が。

「我が社の看板商品を作るために、売れているお菓子を調べて、ヒットするお菓子の法則を3つ見つけ出してほしい」

さて、どうしましょう？

STEP1 それぞれの商品の特徴を列挙する

長年ヒットしているお菓子の代表格である「ポッキー」「じゃがりこ」「キットカット」を例にとって、法則思考を学んでいきましょう。

それぞれのお菓子の特徴を書き出してみてください。

例→ポッキーの特徴

・軽い食感・手が汚れにくい・手軽に食べられる・細い形状

例→じゃがりこの特徴

・カリッとした食感・持ちやすいスティック型・フタを開けて食べやすいつくり

例→キットカットの特徴

・サクサクのウエハース・小分けパック・手軽にシェアできる

STEP2 特徴をカテゴリー別に分類する

先ほど挙げた特徴をいくつかのカテゴリーに分けていきます。

