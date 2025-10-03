Image: Ju Jae-young / Shutterstock.com

ChatGPTに、チャット画面を離れることなく商品を直接購入できる機能、その名も「Instant Checkout」が登場しました。

現在利用できるのは米国ユーザーのみですが、今後、対応地域の拡大を計画しているとのこと。Instant Checkoutにはすでにハンドメイド品などの取引サイト、Etsyが対応。ほかにも日用品や化粧品ブランドのGlossier、SKIMS、Spanxなど100万を超えるShopify加盟店も近いうちに対応予定です。現在は単品購入しかできないものの、複数商品をまとめて購入できるカート機能の導入も検討されているそうです。

OpenAIは、Instant Checkoutを支える技術「Agentic Commerce Protocol」をオープンソース化。決済処理大手のStripeと共同開発されたこのプロトコルを使えば、自分のストアをChatGPTと簡単に連携することができます。

完全自動AIエージェントへの第一歩

レポート作成や旅行予約、オンラインショッピング、スケジュール管理などを代行する、いわゆる“AIエージェント”の開発を企業が競い合っています。そんななか、今回のOpenAIの動きは、同社が目指す「完全に自動化されたAIエージェント」に一歩近づくものといえます。

OpenAIは今年、AIエージェントへの取り組みを加速させてきました。つい先週には、メールやカレンダーなどの連携アプリから得られた情報をまとめて、毎朝ブリーフィングをしてくれる新機能「ChatGPT Pulse」を発表。

今年導入された別の機能「ChatGPT Agent」もユーザーのアプリと連携するものの、タスクを実行するにはまだプロンプトが必要です。そして今年1月には、「OpenAI Operator」を発表。このツールはオンラインフォームへの入力や注文を自動的に実行しますが、決済時に必要となる支払い情報はまだ手動で入力しなくてはなりません。

ChatGPTの買い物代行、具体的にどう使う？

ChatGPTの新機能「Instant Checkout」の使い方は、極めてシンプル。

たとえば、「新築祝いにオススメのギフトは？」「100ドル以下で買えるランニングシューズは？」といった質問をして回答が返ってくると、「Instant Checkout」に対応している商品に「購入」ボタンが表示されます。このボタンをタップすると、注文内容や配送先、支払い情報をチャット内で確認できる仕組み。ChatGPTの有料会員であれば登録済みカードでそのまま決済できるほか、別の支払い方法を選択することも可能です。

ChatGPTはあくまでも購入者情報を出品者に提供する“仲介役”となり、注文後は、出品者が通常通り注文処理や発送を行ないます。手数料は出品者側に発生し、ユーザーはこの機能を無料で利用可能。

なおOpenAIによると、「Instant Checkout」対応商品だからといって、検索結果に優先的に表示されることはないとのこと。ただし、同一商品を販売している出品者をランク付けする際は、ユーザーエクスペリエンスの最適化のため、「Instant Checkout」に対応しているかどうかが考慮されることがあるといいます。

まだ米国ユーザーしか使えないとはいえ、「AIとチャットしながら即買い物が完了して、気づいたら家に荷物が届いてた」、そんな時代がもう目の前まで来ています。便利すぎて、財布の紐が緩んでしまうかも…？