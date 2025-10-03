「最悪のニュースだ」「痛ましい」韓国代表の主力MFが重傷確定でW杯出場が絶望的に…指揮官は“愛弟子”の離脱に沈痛「同じ役割をする選手を見つけるのは容易ではない」
韓国代表戦士のワールドカップ出場が絶望的となった。UAEのアル・アインに所属するMFパク・ヨンウだ。
韓国メディア『スポーツ朝鮮』によれば、９月25日のシャバブ・アル・アハリ戦で左膝を痛めたパク・ヨンウは、当初の見立て通り、前十字靭帯断裂と診断された。
「ホン・ミョンボ監督にとって最悪のニュースが確定した。パク・ヨンウは前十字靭帯断裂。ワールドカップ出場の機会が奪われた」
そう見出しを打った同メディアは「残念ながら、前十字靭帯断裂は最も深刻な怪我の一つで、回復には少なくとも９か月、通常は10〜11か月かかる。パク・ヨンウが奇跡的に早期回復しない限り、北中米ワールドカップへの出場は不可能となる」と嘆いた。
「これはホン・ミョンボ監督にとって痛ましいニュースだ。パク・ヨンウのパフォーマンスについては様々な議論があるものの、監督は就任以来、一貫して彼を重用してきた。守備的MFの役割を果たせる選手が少ない中で、彼の離脱は痛ましい」
そのホン・ミョンボ監督は「今回のメンバー構成で最大の問題はパク・ヨンウの負傷だ。パク・ヨンウは常に代表チームのために熱心に準備してきたが、深刻な負傷を負ってしまった。彼とチームに心から同情する。一刻も早い回復を願っている。ワールドカップ前にこのような事態が再び起こる可能性もある。我々はこのような危機に備えなければならない」と述べている。
「パク・ヨンウのような役割を果たせる選手を見つけるのは容易ではない。そういうタイプの選手を育てるのは難しい。現状を考えると、他の選手で代用する必要がある。その点については検討した。人的な代用もできるが、戦術的な代用もできる。そのポジションの選手たちとミーティングを開き、話し合う必要があると思う」
指揮官は蔚山時代から重用してきた“愛弟子”の穴をどう埋めるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
