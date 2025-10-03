◇セ・リーグ 阪神6-2ヤクルト（2025年10月2日 甲子園）

シーズン最終戦というのは毎年、感傷的な気持ちになる。秋という季節だろうか。別れがともなうからだろうか。喜怒哀楽が交錯する。それはリーグ優勝を飾った今季も変わらなかった。

今季限りで現役引退を表明した原口文仁は7回裏に代打で登場し、彼らしいセンター返しの一打（中飛）を放った。大腸がんを克服する物語に、どれだけの人びとが勇気や希望をもらったことか。「ここに立つために 鍛え抜いた日々よ」の応援歌が似合っていた。一塁を守り、若いころのように捕手も務めた。

監督・藤川球児は試合後、今季限りで退任するヤクルト監督・高津臣吾に花束を手渡した。「勝っても大変、負けても大変なタフな仕事。それを6年間やられた。また相談させてください、と伝えました」。これもまた別れの光景だった。

リーグ優勝を決めたのが9月7日だった。あの歓喜の夜が何か遠い昔のように感じる。あれから25日間、長かったレギュラーシーズンが終わる。

野球に関する著作も多い重松清に『終わりの後の始まりの前に』＝『季節風 夏』（文春文庫）所収＝がある。複雑な思いの大切な時期である。今の阪神だ。シーズン閉幕はポストシーズンゲーム開幕の前を意味する。

小説の主人公は高校球児で3年夏の地方大会で最後の打者となって敗れた。見逃し三振だった。終わった気がしないでいた。夏休みに足を運んだ球場で、最後のストライクを判定したベテラン審判員に出くわし、諭される。「悔しさや後悔のなんにもない人生っていうのも、それはそれで寂しいんじゃないか」

主人公は知る。＜悔いを残さないように――。一度も負けずに甲子園に行くことよりも、そっちの方がずっと難しいんだと、いまわかった＞。

阪神の選手たちも同じだろう。優勝しようとも全く悔いのない選手などいない。この夜、投手3冠を決めた村上頌樹も、40発・100打点の大台に乗せた佐藤輝明も、もう次をみている。2軍暮らしが長かった前川右京が中堅に放った3ランに悔恨を糧にする闘志が見えた。誰もが皆、クライマックスシリーズ（CS）、そして日本シリーズをみている。

名残惜しいのか。セレモニー終了後も多くのファンが居残っていた。CSファイナルステージまであと12日。猛虎たちをまた熱狂の甲子園が待っている。 ＝敬称略＝

（編集委員）