アイドルグループ「＃2i2」のメンバー天羽希純（あまう・きすみ＝29）が、発売中の「DOLCE」で表紙グラビアを飾っており、アザーカットが公開された。

同誌で表紙を飾るのは初めてで「表紙も告知段階からすごく好評でかわいいやセクシーなどコメントももらえて楽しみです！ 普段とは違ったランジェリーの衣装もあったりいつも以上に“攻めた”撮影だったので本誌を見ていただいた皆さんからの反応が楽しみです！」とコメントした。

今回の撮影について「大人っぽいです！ フェチ系満載で、好きな方も多いのではないのかな？ と思います」といい「目隠しや手錠のシーンもあって、セクシーだけどオシャレなのが見どころです！ 普段なかなかないシチュエーションが多めだったので表情もいろんなのに挑戦しました！」。

お気に入りは、目隠しして手錠もするカットといい「一見Sの女王さまみたいな衣装なのですが、目隠しや手錠でM…？ となるどっちつかずな世界観が撮影していて楽しかったです！」と振り返った。

天羽は一時休養していたが、4日からは本格的に活動を再開予定。「1カ月お休みをいただいているにも関わらず、私の発信する情報を楽しみにしてくださっていたり、待っていてくださる方がいること、本当に幸せです。またこうして表紙もさせていただけて、今いる環境に本当に感謝しています。早く復帰して倍以上を周りの方に返せるよう頑張りますのでこれからも応援よろしくお願いします」と話している。