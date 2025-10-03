ソフトバンクキャンプで指導した緑川氏が伝えたい「ボールを下から捉える」感覚

投手から信頼される捕手になるためには「キャッチング」のうまさも重要な要素の1つだ。そこで、子どもからプロ野球選手まで幅広く指導し、2024年のソフトバンク春季キャンプでキャッチングコーディネーターを務めた緑川大陸氏の、キャッチング向上のドリルを紹介する。緑川氏はキャッチングは「視線とミットの位置関係」が重要だと考えているという。

投手が投げたボールを安定して捕球することは、簡単そうにみえて意外と難しい。そこで緑川氏が勧めるのが、キャッチング向上に必要なリズムトレーニングだ。

最初は正座からスタートして、投手方向にキャッチャーミットの面を見せる。この形が「1」になる。次にミットのウエブを地面につけて、左足を一歩前に出して低い姿勢を作る。これが「2」。緑川氏によれば、この低い姿勢が、ボールの軌道を正確に捉えるための基本となる。

そして最後の「3」。ショートバウンドのトスを投げてもらい、ここで実際にボールをキャッチする。これらの動作を「1.2.3」のリズムで行っていく。この連動を練習で体に染み込ませることで、試合中も自然と体が反応できるようになるという。

ただ、これはあくまでも意識づけのトレーニングだ。緑川氏は「この形で試合でキャッチングして、と言ってるわけではない。目線を低くした状態からボールを見て、ボールの下からミットを入れていく。この感覚を養ってほしい」と強調する。

特に低学年の子どもたちは、ボールが怖くて目を閉じてしまったり、ミットを引いてしまったりすることが多い。このリズムトレーニングは、正確なタイミングで捕球する感覚を養うだけでなく、ボールへの恐怖心を克服する効果もある。将来有望な捕手を目指すためのファーストステップとなるだろう。（First-Pitch編集部）