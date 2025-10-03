レッズとWCS第2戦

米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手は1日（日本時間2日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦に先発登板し、6回2/3を4安打2失点（自責0）と力投。8-4の勝利に貢献し、チームは地区シリーズ進出を決めた。初回に失策して先制を許す原因となったテオスカー・ヘルナンデス右翼手とのハグが、視聴者の間で話題となっている。

勝てば地区シリーズ進出が決まる一戦。9月の月間MVPに輝いた山本が、先発のマウンドに上がった。

初回2死一塁から4番・ヘイズを打ち取った…はずだった。右翼線への平凡な飛球に映ったが、T.ヘルナンデスがまさかの落球。チェンジのはずが2死二、三塁のピンチとなり、5番・スチュワートに2点適時打を浴びた。

ドジャースの2回の攻撃中、中継したNHK BSではT.ヘルナンデスと山本がハグをかわすシーンが映った。山本が気遣うように歩み寄ると、T.ヘルナンデスは肩を組み、抱きしめて山本の頭をぽんぽんと叩いた。

視聴者の間でも話題となり、Xには「うちのエースは姫やな」「もうこれで許す」「尊い…」「ごめんねと抱きしめるテオ」などの声が上がっていた。



