

「NHK MUSIC SPECIAL 藤井 風 〜いま、世界で〜」キービジュアル

「NHK MUSIC SPECIAL 藤井 風 〜いま、世界で〜」が、NHK総合で10月9日午後10時00分から放送される。

【写真】藤井 風「NHK MUSIC SPECIAL」場面カット■藤井 風、夢のその先へ――

カメラは3年にわたり、世界へと歩みを進める藤井 風を追い続けてきた。アメリカ・リパブリックレコードから発表された初の全編英語詞アルバムの制作、初のヨーロッパ＆北米ツアー、そしてミュージックビデオ撮影の舞台裏まで──。そのすべてを俳優・仲野太賀の語りで届ける。■タイが熱狂したサプライズ

誕生日前日の6月13日、タイ・バンコク。街の中心に突如現れたステージに藤井 風が姿を現すと、1万人を超える群衆が騒然。 ニューアルバムからの1stシングル「Hachiko」（oはマクロン付）と共に届けられたサプライズは、国内外に大きな反響を巻き起こした。■大ヒット中全編英語詞のニューアルバム『Prema』

去年放送したNHKの番組内で「27歳のうちに3枚目を作る」と約束した藤井 風。その言葉どおり完成したのが、9月5日に全世界同時リリースされた 3rdアルバム『Prema』。ロサンゼルス、東京、韓国でレコーディングを重ね、国境もジャンルも超えて生まれた楽曲には、彼の並々ならぬ覚悟と情熱が刻まれている。これまで藤井 風の軌跡を記録してきたNHK MUSIC SPECIALでは、この音楽制作の舞台裏を3年にわたって記録。今回、ついにその全貌が明らかになる。■海外ツアーに密着

アルバム完成後にスタートした 7 月のヨーロッパツアー、シカゴ・ロラパルーザ、8 月の北米ツアー、そして 10 月からのアメリカ再上陸へ──。巨大フェスからクラブギグまで、彼の音楽は海外でどう響き、どう受け止められているのか。番組はそのリアルな瞬間を伝える。さらに、フランスで撮影された「Love Like This」のMV撮影にも密着。音楽だけでなく、映像を通じて楽曲に詰め込んだ世界を描き出す、藤井 風のクリエイティブの核心に迫る。■新たなステージへ

夢を語り、挑み、ついに世界に羽ばたいた藤井 風。その挑戦の軌跡と、次に見据える景色とは──。“いま”の彼を映し出す45分。「NHK MUSIC SPECIAL 藤井 風 〜いま、世界で〜」 放送予定【放 送】 10月9日（木） 午後10時00分〜10時45分＜総合＞※NHK ONE（新NHKプラス）で同時配信・1週間見逃し配信【再放送】 10月14日（火）午前0時35分〜1時20分＜総合＞【出演】 藤井 風【語り】 仲野太賀【公式ホームページ】 https://one.nhk/musicsp