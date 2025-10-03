「うっまーい！！」「コスパ良い」【シャトレーゼ】暑いに日に食べたい！「棒アイス」

汗をかいたあとのおやつや、頑張った日のデザートなどさまざまなシーンで重宝する「アイス」。今回は、【シャトレーゼ】で買えるコスパのいい「棒アイス」をピックアップ。リッチなクリーム系から、さっぱりとした氷系までいろいろな種類があるのでお気に入りを見つけてみてください。

コスパ重視ならこれ「ソーダ味の棒アイス」

ちょっぴりレトロな雰囲気のあるパッケージがかわいいこちらは、シャトレーゼマニアの@mame48goさんが「コスパよすぎるシャトレーゼアイス」と激推しする「アイスキャンディー ソーダ」。なんと6本入りで\194（税込）で買えちゃいます。氷菓タイプで「かき氷のようなシャリっとした食感」が楽しめるのだとか。「冷凍庫に常備しておきたくなる存在」と絶賛されています。

パケ買いしちゃう「チョコミントアイス」

シャトレーゼの大人気アイス「チョコバッキー」から「チョコミントフレーバー」が登場。@mame48goさんいわく「ミント感がやや強め」で「バキバキ食感のチョコがいいアクセント」になっているのだとか。スースーとした清涼感のあるミントなので「チョコミン党」も満足できるのではとおすすめされています。ほかのチョコバッキーシリーズと食べ比べるのも楽しそうです。

食感がすごい「白桃氷の棒アイス」

@mame48goさんのイチオシは、こちらの「やわらか氷バー 山梨県産白桃」です。高級感のあるパッケージが目をひきます。「白桃ミルクをふわっとかき氷にしたアイス」で、細かい氷の粒と粗めの氷の粒、両方の食感が楽しめるそう。白桃の果肉も入っていて「より白桃らしさを味わえる」と絶賛されています。やわらかめで暑いとすぐ溶けてしまうそうなので、ご注意ください。

このシリーズハマりそう「やわらか苺アイス」

@mame48goさんが「これ、おいしい！」と激推しする「やわらか氷バー あまおう苺」。「フルーツショップのかき氷を食べやすくアイスバーにしたような氷菓子」だそう。内側は氷で、外側はなめらかな食感の「あまおうピューレでコーティング」されています。爽やかなベリーの酸味や氷の粒感など、こだわり満載。1本\97（税込）で買えるので、いちご好きはぜひ試してみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A