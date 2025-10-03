久保の去就に注目

スペイン1部レアル・ソシエダは開幕7試合で1勝2分4敗と低迷している。

所属する日本代表MF久保建英の去就に関する話題も後を絶たない状況だ。イタリアサッカーのニュースサイト「FootItalia」は「タケフサ・クボはレアル・ソシエダを離れるのか？」と久保の動向を特集している。

同メディアは「レアル・ソシエダは7試合でわずか1勝。勝ち点5で降格圏に沈む難しいシーズンを過ごしている」とソシエダの苦悩に触れたうえで、久保には最近でもプレミアリーグのアーセナルから関心が伝えられていたことを紹介した。

そうしたうえで、「もし1月にプレミアリーグからアプローチがなかったとすれば、クボは他のオプションを探すかもしれない。そして、日本人のスターはセリエAからの関心に魅力を感じるかもしれない」とイタリアへの移籍の可能性についても言及した。

そうしたなかで、久保の獲得に乗り出す可能性があるクラブとして名前が挙がったのがアタランタだ。近年セリエAの上位争いの常連クラブで、昨季は3位に入り、UEFAチャンピオンズリーグに出場している。チームを率いるイヴァン・ユリッチ監督は冬の移籍市場で攻撃陣の補強を求めており、そこで「久保は強力なオプションになる」と伝えられていた。

依然として人気銘柄の一人として海外メディアで頻繁に名前が取り上げられている久保。チームの不振に加えて、9月の代表戦で負った足首の負傷を抱えながらのプレーが続いている状況だが、冬のマーケットに向けても移籍の噂が絶えることはなさそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）