酒田市内でバイパスが全線開通

国道344号の安田バイパスが、2025年10月4日（土）15時に全線開通します。

【地図】国道344号「安田バイパス」の開通ルートを見る

国道344号は、秋田県湯沢市と山形県酒田市を結ぶ道路です。湯沢市から山形県金山町までは国道13号と重複。そこから進路を西に変えて、青沢越をトンネルで抜けて酒田市へと至ります。南の最上川沿いを走る国道47号とともに、山形県の最上地方と庄内地方を東西につなぐ重要な「ヨコ軸」です。

このうち安田バイパスは、酒田市の上安田から上野曽根までを結びます。事業は2015年度にスタート。総事業費は約37億円。今回は全長3080mのうち残りの1900mが開通し、全線がつながります。これにより旧八幡町中心部から酒田市中心部までのルートが走りやすくなります。

山形県によると安田や上野曽根の集落を貫く現在の国道344号は幅が狭く、児童が通学する際に危険だったといいます。今回のバイパス開通により、集落内の安全性や生活環境が向上するとともに、災害時の緊急輸送道路としての機能強化も期待されるといいます。

なお、安田バイパスは全線開通しますが、事業自体は今後も続きます。防雪柵の設置を進め、2026年度に事業全体が完了する計画です。