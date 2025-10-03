超特急、ライブ＆ドキュメンタリー映画“エモーショナル”なキービジュアル解禁 新場面写真23枚も一挙公開
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の初ライブ＆ドキュメンタリー映画『超特急 The Movie RE:VE』（11月7日公開）の、キービジュアルと新場面写真23枚が解禁された。
【場面写真多数】さわやか！ソロインタビューにてまっすぐな視線で語るタクヤ
本作は、25年6月より東京・神戸・名古屋・埼玉の4都市で計8公演、約10万人を動員した同グループ史上最大規模のアリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE』を、完全密着したライブ＆ドキュメンタリー映画。ステージ上で魅せた圧巻のパフォーマンスに加え、セットリストに込めた想いや、ステージ構成をつくりあげていく上での入念な準備の様子なども余すことなく捉えている。映画のために行なったインタビューでは、各人の努力、苦悩や葛藤、そしてグループへの熱い想いや未来への展望など、普段目にすることのできないようなメンバーの素顔も交えて、グループの「今」をまざまざと感じられる一作に仕上がっている。
解禁されたキービジュアル（KV）は、同ツアーのライブパフォーマンスシーンに加え、新たに本作のために撮りおろしたメンバー全員が集合したカットによって構成され、同グループ史上最大規模のアリーナツアーを終え、「これから」を見据えたエモーショナルなKVに仕上がっている。さらに本編より、メインB、ライブシーン、ソロのインタビューカットなど、場面写真23枚が一挙解禁された。
また本作の上映形態も解禁。通常の「2D 上映」のほかに、前後左右や上下に動くモーションシートや水や風、香り、フラッシュなどの革新的なスペシャルエフェクトによって映画のさまざまなシーンとリアルタイムかつダイナミックに連動した体験型の「4DX」、従来の正面スクリーンに加え、左右の壁面に配置されたスクリーンにより、最大270°の視界いっぱいに映像が広がる大迫力の「SCREENX」、さらに、「4DX」と「SCREENX」を併せた大迫力の「ULTRA 4DX」での公開が決定。多彩な上映方式での、同時公開となる。
