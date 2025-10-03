「キッチンはワンコ立ち入り禁止」というルールを作り、入り口に柵を設置していたら…？賢くも愛おしい投稿は、記事執筆時点で18万6000回再生を突破。「可愛いｗ」「お利口さん」といった声が寄せられることとなりました。

【動画：『絶対キッチンには立ち入り禁止』と教えられた犬たち→ルールを守ろうとして…想像と違った『まさかの光景』】

立ち入り禁止のキッチンに入りたいワンコたち

Instagramアカウント「daz.gsd」に投稿されたのは、飼い主さんがキッチンにいる時にジャーマンシェパードの「ダズ」くん＆チェコスロバキアンウルフドッグの「ベネッタ」ちゃんが見せた行動です。

飼い主さんはキッチンの入り口に柵を設置し、2匹に「ここから先は立ち入り禁止」というルールを教えていたそう。ところがこの日、ふと入り口を見ると、ダズくんとベネッタちゃんがちょっとだけキッチンに侵入していたとか！

2匹は柵を越えないというルールは守っているものの、どうしてもキッチンに入りたくてグイグイ押したようで、柵の位置がかなりずれてしまっていたといいます。

注意された時の可愛くて憎めない反応

飼い主さんが「入りすぎや。下がれ」と注意すると、「え？柵は越えていませんよ？」「ちゃんとルールは守ってますけど」と言わんばかりの表情で見てくる2匹。

さらにベネッタちゃんはしっぽをフリフリするという、あざとい技でごまかそうとしてきたとか。2匹の反応は、なんだか可愛くて憎めません！飼い主さんも「入ってるやん」とツッコミながら、思わず笑ってしまったそう。

なんだかんだルールは守る！

柵がずれたことでできた入り口の隙間を指差しながら、「ここ閉まってない」と文句を言う飼い主さん。するとベネッタちゃんが隙間に近づいて、「ここから入っていい？」とばかりに上目遣いで見つめてきたそう。しかし飼い主さんが「入らないよ」と止めると、大人しく諦めてくれたとか。

またダズくんはずっと柵の上からお顔を出してキッチンの方を見ていたのですが、それ以上前には出ないことで、「入ってませんよ」という態度を貫いていたとのこと。

「ここまでならセーフだろう」というラインを見極めて、ルールを守りながら少しだけキッチンに侵入してみる2匹。そのお茶目でお利口さんな姿は、多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「可愛すぎる」「頭いい」「言うこと聞いてる。偉い」「『エッ、約束守ってますよ』ていう戸惑いの表情w」といったコメントが寄せられています。

ダズくん＆ベネッタちゃんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「daz.gsd」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「daz.gsd」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。