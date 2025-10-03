車の運転に慣れていない飼い主さんが大型犬を連れてドライブスルーへ！注文している最中に大型犬の見せた反応がInstagramに投稿されると、記事執筆時点で8万回再生されるほどの反響が！コメント欄には「動きがシンクロしてる」「表情豊か」「可愛すぎる～♡」という声が寄せられました。

【動画：車の運転に慣れていない女性→初めて『ドライブスルー』に挑戦したら、一緒に乗っていた大型犬が…】

運転初心者な飼い主とドライブスルーへ

Instagramアカウント「おにゅこじハウス(@goldenkojikun)」は、ゴールデンレトリバーの麹（こうじ）くんと飼い主さんの賑やかでハッピーな生活が更新されています。

この日は運転に不慣れな飼い主さんが初めてドライブスルーに挑戦！麹くんは後部座席でその様子を見守っていたそうです。

少々曲がりきれないトラブルはあったものの、無事にスペースへと入り込んだ飼い主さん。ドライブスルーで初注文することに！

すると、機械越しに聞こえてくる店員のお姉さんの声。それに対して飼い主さんが受け答えしていると、麹くんも「なんか人の声が聞こえる！」と声が出ている機械をガン見。

飼い主さんが聞こえてくる声と会話している様子を見て、「あ、会話してる！」と勘づいたのでしょう。人懐っこい麹くんは少しずつ表情に笑みを浮かべ、ウキウキしている様子を見せていたとか！

徐々に落ち着きがなくなる麹くんですが、ちゃんと後部座席には座り、注文を見守ってくれていたといいます。

店員のお姉さんに嬉しさ爆発！

飼い主さんの動きにシンクロするような形で視線をキョロキョロと動かす麹くん。

そして、お会計をする店員のお姉さんが姿を現すと……

人懐っこい麹くんは大興奮！とうとう立ち上がり、お姉さんに「撫でて撫でて」とアピールするように窓へ近寄り、しっぽをフリフリ♪

その後も注文の商品を用意しているお姉さんをガン見する麹くん。

あまりにガン見する麹くんに、飼い主さんも「そんなに見られたら仕事しづらいよ（笑）」と苦笑い。そして、商品を受け取ると…

お姉さんに「バイバイ」と声をかけてもらってご満悦♪飼い主さんとの初めてのドライブスルーは楽しい思い出となった麹くんなのでした！

表情豊かな姿が「可愛すぎる」と話題に

ドライブスルーを体験した麹くんの一部始終は、 Instagramに投稿されると可愛すぎる姿が多くの人を虜に♡

コメント欄には「動きがシンクロしてる」「表情豊か」「可愛すぎる～♡」などの声が寄せられ、反響が寄せられました！

Instagramアカウント「おにゅこじハウス」では、今回ご紹介した麹くんと飼い主さんの賑やかで明るいふたり暮らしの様子が更新されています。

表情豊かで甘えん坊な麹くんの姿は、見ている多くの人を癒していますよ！ぜひ他の日の様子や成長が気になる方は、アカウントを覗いてみてくださいね。

麹くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「おにゅこじハウス(@goldenkojikun)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。