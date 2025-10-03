元モーニング娘。でタレントの辻希美が9月30日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、最近誕生した第5子のニューボーンフォトを撮影する様子を紹介した。

【写真】辻希美一家の愛らしすぎる「ニューボーンフォト」撮影の様子

ニューボーンフォトとは、生後間もない新生児を被写体とした写真のことであり、一般的に眠っていることの多い生後14日以内が特に撮影しやすいとされている。

「【ニューボーンフォト】自宅できょうだいショット・家族写真も撮影できて大満足【夢空】」と題した動画は、8月8日に誕生した第5子次女·夢空（ゆめあ）ちゃんのニューボーンフォトを撮影するという内容。辻によると、2018年12月に第4子三男の幸空（こあ）くんが誕生した際もニューボーンフォトを撮っており、「夢空のも絶対に撮りたいなって思っていた」と熱望していたことを明かした。

傍らで横になる夢空ちゃんの顔を覗き込んだ辻は「機嫌は…どうでしょうかね？ 良くも悪くもっていう感じなんですけど。多分いい感じでやってくれると思うので、楽しみにニューボーンフォトを撮影していきたいと思います」と意気込んだ。

撮影場所は自宅で、フォトグラファーを招いて行われた。まずはソロショットから。リビング中央に超小型のベッドが設置されると、辻は思わず「ベッドちっちゃ！可愛いんですけど！」と喜び、腕の中でくつろぐ我が子に「あなたよ？ あなたを撮影するのよ？」と語り掛ける。「女の子っぽくなるかな？髪の毛がちょっと友藏みたい（笑）」とまだ髪が生え揃っていないことを少し心配するも、フォトグラファーが用意した可愛らしい髪飾りを付ければ万事解決だ。辻は、自身が選んだウサギの耳の付いたピンクの髪飾りを付けてベッドに眠る夢空（ゆめあ）ちゃんが撮影される様子を、夫の杉浦太陽とともに微笑ましそうに見つめていた。

また、長女でインフルエンサーの希空（のあ）と夢空ちゃんによる18歳差の姉妹ショットを撮影する場面も。カメラの前で夢空ちゃんを腕に抱く希空を見守りながら辻は「只今、18歳差の姉妹のショットを撮っております」と実況中継し、「すごい。いい思い出です。めっちゃ良くない？」「いや、ほんと不思議だわ」と感慨深そうにつぶやいていた。

本動画に対し、コメント欄には「もう幸せいっぱいの家族で、見ててこっちまで幸せな気持ちになります」「希空ちゃんと夢空ちゃんのツーショットに涙が出ました」「幸せを分けてくれてありがとう！」などの声が寄せられている。

（文＝こじへい）