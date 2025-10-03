

「AIに丸投げして脳がどんどん退化する人」と「AIを活用してさらなる付加価値を生み出す人」の二極化が進んでいきます（写真：trickster*／PIXTA）

【図表】AIが仕事に関与することが悪いことだと思う"理由"

「日本はAI（人工知能）分野において、研究者の数も予算も世界から周回遅れ」と指摘するのは、AIと脳科学の最先端研究に接する脳科学者の茂木健一郎さんです。

それでも、国、会社、学校、社会……すべてのシステムが圧倒的な変化を余儀なくされていきます。対応できなければ取り残される時代。逆に言えば一歩抜け出すことができれば、成功の可能性は飛躍的に高まる――。『AIで覚醒する脳』を一部抜粋し再構成のうえAIの今についてお届けします。

AIで退化する人、進化する人

AIを使うことで、人は徹底的にサボることもできるし、逆に自分を鍛え上げて覚醒させることもできます。

わかりやすい例として挙げたいのが将棋の世界です。

日本でいち早くAIを取り込んだといっても過言ではないのが将棋の世界ですが、その先頭を走っているのが藤井聡太さんです。

藤井さんは自分を鍛えるためにAIを日常的に使っているそうで、主に序盤戦の研究であったり、自身の将棋の振り返りに使うことが多いそうです。

将棋において序盤戦を徹底的に調べ上げていく作業は途方もない労力が必要になりますが、少しでもいい将棋を指すためには欠かせない作業だと言えますし、振り返りにしても藤井さん自身が将棋を客観的に評価するための重要なプロセスです。この作業はAIがなかった時代に比べるとはるかに効率的になっているのでしょう。



一方で、相手との対局をAIに任せきりにして、何も考えなくなったら、当然ですが脳は退化していく。そこがAIを使う大きな分かれ道だと言えます。

上記画像は、AI（ChatGPTなど）を仕事で使うことが良いことだという理由と悪いことだという理由を各年代別で示した興味深いデータです。

私が特に注目したのは、悪いことだという理由に、「仕事をさぼる人が出てくるかもしれないから使ってはいけない」という意見が半数近くあったことです。

現在、ChatGPTを仕事に使うという流れ自体はもう止められないところまで来ています。それどころか、小学生までが夏休みの宿題である読書感想文にChatGPTを使っている時代です。

なぜでしょうか。極めて単純な話です。私たちがその便利さに気づき始めたからです。

人間の脳は、仕事でも勉強でも気の進まないことに直面したとき、思考系よりも感情系が強く反応します。やりたくないことに対して、脳の感情系は「ラクをしたい」「できれば避けたい」という反応を示すのです。

だからといって、感情系が優位な状態の脳を放置しておくと、いったいどうなるか。

嫌なことはすべてAIに丸投げして脳がどんどん退化する人と、藤井さんのようにAIを活用してさらなる付加価値を生み出す人の二極化が進んでいく。それが脳科学者としての私の意見です。

オックスフォード大学でAI研究を行っているマイケル・A・オズボーン准教授が、同大学のカール・ベネディクト・フライ研究員とともに著した「雇用の未来─コンピューター化によって仕事は失われるのか（The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation）（2013年）」という論文が世界で大きな話題になりました。

AIの技術革新がすさまじい勢いで進む中で、これまで人間にしかできないと思われていた仕事がAIやロボットなどに取って代わられようとしていることに言及しています。

オズボーン教授は、アメリカ労働省のデータに基づいて702の職種、アメリカの総雇用者の約47％の仕事が今後10〜20年で自動化されるリスクが高いという結論に至ったそうですが、言い換えると、AIに丸投げしてサボる人からどんどんAIに仕事を奪われていくと考えたほうがいいでしょう。

表のAI、裏のAI

ロシアに拠点を置くハッカー集団「ロックビット」が、2019年から2024年までに、アメリカや日本など約120カ国の企業や個人に対してサイバー攻撃を仕掛け、情報流出を止めるための「身代金」として総額約5億ドル（約770億円）を奪っていたことが判明し、世界中を震撼させました。

身代金は、主に暗号資産の「ビットコイン」で受け渡しされていたと言われています。

皆さんの中にも、手数料の安さや送金スピードの速さ、いつでもやりとりできるなどのメリットがある暗号資産を活用している方がいるかもしれませんね。

価格変動が大きく、高いリターンが期待でき、初期から保有していた人たちが数百円から数億円もの巨万の富を築いたといううわさ話も耳にします。

ただ、コインには表と裏があるように、暗号資産もこうした表と裏をしっかり理解したうえで活用しなければならないわけです。

それは、AIに関しても同じことが言えます。AIの研究開発はまだ不十分な点も多く、世界的にさまざまな危険性が議論されています。

例えば、ChatGPTに「核爆弾の作り方を教えてください」といったタブーな質問をする人がいないとも限りません。

「プロンプト・インジェクション（Prompt Injection）」という言葉があります。

インジェクションとは「注射」という意味ですが、プロンプト・インジェクションとは、人間がAIに誤作動を起こさせるような指令入力を意図的に与え、AIに不正な情報を生成させることです。本来であれば本当のことしかアウトプットしないAIでも、まったく関係のないアウトプットを返したり、嘘をつくようになったりするのです。

「表のAI」と「裏のAI」

また、近年AI業界で時々使われる「ワルイージ効果（Waluigi effect）」という言葉があります。

ワルイージ効果とは、一見すれば無害な学習データでトレーニングされたAIシステムが、ちょっとしたインプットをすることで暴走し、ユーザーが求めていたこととは逆のことを発言したり、潜在的に悪性の、もう一つの自己を作り出すAIのことを任天堂のゲーム、『スーパーマリオブラザーズ』のキャラクターをもじってワルイージ効果と呼びます。

冷静に考えてみれば、私たち人間の世界においても、誰もが善人にもなれば、同時に悪人にもなり得るわけです。

つまり、頭のいい人はコインの表も裏も理解することができる。知性にはそういう側面があるのです。

私たちが生きているこの世界には、悪人が存在しています。もっともたちが悪いのが、頭のいい悪人です。

悪人がいるこの世界で幸せに生きていくためには、悪人の行動も理解しておかなければいけません。悪人のことを理解していなかったら、悪人に出会ったときにただやられるだけで終わってしまうからです。

例えば詐欺師の思考や悪意の本質を理解し、具体的な攻撃手段（どのように近づいてくるか）を知ることで初めて防衛策が取れるわけです。

AI研究においても、「表のAI」と「裏のAI」というのは、海外でものすごく重要な論点になっています。善悪というレベルではなくても、何かのきっかけで考えや行動が変わるのはよくあることです。これと同じようなことがAIでも起こることが研究でわかってきました。

先ほど、ワルイージ効果について触れましたが、パラメーター次第で、はなから悪性のAIを作ることも理論的には可能なわけです。

特定の人間を攻撃するためのAIが作られてしまう可能性も懸念されています。AIはネット上のほぼすべての情報を持っているので、どんな悪質な情報でもすぐに見つけることができるし、生成AIの性能を持つAIが自分自身でネット上に書き込めるようになれば、いくらでも偽情報を広げ、世論操作さえ可能になってしまうでしょう。

AIに対して、善悪を問わず期待を寄せる人々がいる一方で、善悪を問わず恐れてもいる。今やAIは、ある意味「神」のような存在になっていると言えるかもしれません。

だからこそ、多くの人がAIに熱狂しているのです。

『ドラえもん』とAIアライメント

『ドラえもん』は誰もが知る日本の国民的アニメですが、実はこの『ドラえもん』こそ、「AIアライメント」を考える上で重要な作品だと私は考えています。

AIアライメントとは、AIが利用する人間の価値観や、倫理観に沿って適切に動くようにAIをトレーニングしたり、ガイドラインに関する議論や研究をしたりすることを意味した言葉です。

では、なぜ『ドラえもん』がAIアライメントを考える上で重要な作品なのかと言えば、ドラえもんはのび太のいうことを何でもすべて聞いてあげるロボットではありませんよね。

のび太というキャラクターはどうしても怠け者だから、「ドラえもん、何か道具を出して宿題をやってよ」などといつもドラえもんを頼りにしますが、ドラえもんはのび太がまっとうな大人になれるように、倫理に反するようなときには絶対に手助けをしないわけです。

私は、こうしたのび太とドラえもんのような関係が、人間とAIのかかわり方として大切になってくると考えています。

AIを仕事で使うことは悪いことだという理由に、「仕事をさぼる人が出てくるかもしれないから使ってはいけない」という意見が半数近くあったデータを先に紹介しましたが、学生がレポート課題や卒業論文において生成AIに丸投げして提出されていることが懸念され、各大学で学生に対する生成AIの利用基準や注意喚起が盛んにおこなわれているようです。

では、生成AIによって生成された文章をレポートや論文として提出することで、いったい誰が得するのでしょうか。

ラクに単位をとれたり、ラクに卒業できる学生でしょうか。

いいえ、私はそうは思いません。

たしかに、生成AIを使ってレポートや論文を提出すれば、そのときはラクできるかもしれません。

ですが、よくよく考えてみれば本来、レポートや論文の作成に取り組むという作業には、物事を調べ上げ、さまざまな情報の中から有益な情報を取捨選択し、文章を紡ぎ出す力が身につくという学習効果があります。AIに頼りきってしまえば、それを放棄することにつながります。

そうした能力を身につけないまま卒業し、社会に出てしまえば「あいつは文章一つもろくに書けないのか」という厳しい評価が待っているだけでしょう。

また、大学側の先生たちにとっても得などありません。学生たちの学習成果を正しく評価することを困難にし、公正な成績評価を妨げるだけでなく、学生が生成AIを利用してレポートや論文を作成する可能性がある以上、先生としてそれを見抜くことに多大な時間と労力を割く必要があるからです。

そうなれば、「AIなんて誰の役にも立てていない」ということになってしまいます。

「脳＋AI」の共生によって脳を覚醒させる好例

では、そうしたAIアライメントを考える上で日本が世界に誇るアニメ業界の最新事例を紹介しましょう。

日本のアニメは世界中で視聴され、多くのファンを持っているという強みがあるのは誰もが認めていることでしょう。日本のアニメの魅力とすごさは、緻密なストーリーや個性あふれるキャラクター設定、そして美しいアニメーション技術だと私は考えているのですが、そうした日本のアニメ業界において、一つ大きな問題が深刻化しています。





人材不足です。

作品にもよりますが、30分間のアニメ1話分でおよそ4000枚の作画が必要であり、1枚を完成させるのに数時間かかることもあるそうで、そうしたアニメーターの数がコンテンツ数と比較して絶対的に足りていないのです。

このような課題を解決するために、アニメ制作の現場でもAIの導入が始まっており、実際にNetflix の短編アニメ『犬と少年』では、背景画の部分において画像生成AIが活用されました。

このようにAIによる作業効率化を図ることで、より多くのアニメが世の中に送り出され私たちを楽しませてくれるだけでなく、AIにはできない創造性あふれるアニメーターを増やしていくことにもつながっていく。まさに、「脳＋AI」の共生によって脳を覚醒させる好例と言えるかもしれません。

