第１子出産を発表した女優の趣里が３日までに自身のインスタグラムを更新。現在の心境を伝えた。

「ある程度は仕方ないと思いつつ…最近憶測が広がりすぎているな、と」とはじめ、紫、薄ピンクの花の画像を添えた趣里。そして「私は日々奮闘しています！いつも心温まるメッセージ本当にありがとうございます。感謝です」と記した。

この投稿には「今日もゆっくり過ごせましたか？」「本当に嫌な憶測や妄想が広がって心を痛められているのではないかと悲しい気持ちでいます」「憶測に影響されず、信じる人たちを大切に過ごしてください」「産後の大事な身体大切にしてください」「好き勝手言う人もおるけど、そうゆう方は寂しい人なんだなって思うようにしてます」「さぞ悔しい思いをされたと思います」「憶測、ほんとアホらしいよね〜」「趣里ちゃんの人生です！」「趣里ちゃんがこれからも幸せでありますように」「憶測だけでＳＮＳで騒ぐ人たちほんとに暇だなーって思います」などと心配の声とエールが数多く送られていた。

趣里は８月にダンス＆ボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のＲＹＯＫＩこと三山凌輝と結婚、第１子妊娠をＳＮＳで報告。９月２６日に第１子を出産を発表した。