「異論に対してより包摂的な、そういう社会を目指していくのが保守政党。まず自助自立というものがあって、どうしても自立できない方たちを共助や公助でサポートしていく、そういう考え方」（小林元経済安保担当大臣）

「歴史であったりとか文化であったりとか地域の絆、こういったものはしっかり守っていく。しかし、その本当に大切なものを守るために、変えるところは変えていくというのが保守の神髄」（茂木前幹事長）

「（党綱領に）変えるべきところを変える、守るべきものを守ると書いてある。いろんな人から話を聞き、伝統から学び、常に自分が間違える可能性を意識しながら権力を行使する」（林官房長官）

「（穏健保守の私は）すごい普通の日本人だと思っておりまして、先人には感謝をし、いいところはやっぱりちゃんと引き継いで、変えるところは変える」（高市前経済安保担当大臣）

「各論に対して違うからといって排除したり、そこが違うから組めないとか、一緒にできないとか、こういった姿勢ではない包摂だったり包容力、こういったものが穏健な保守、これが自民党の力」（小泉農水大臣）

