はみ出そう…インナー露出が物議を醸したチョン・ソミ、キワドすぎる“超ミニ”ワンピ姿を披露【PHOTO】

歌手チョン・ソミがフランス・パリでの近況を伝えた。

10月2日、チョン・ソミは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「パリは夜12時37分だよ」という文章とともに、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真のなかのチョン・ソミは、パリのある建物のバルコニーと窓際を背景に、明るい魅力を披露した。華やかな花柄のミニドレスを着て、長い金髪を自然に伸ばしたまま、カメラを見つめる姿が目を引く。

（写真＝チョン・ソミInstagram）

投稿を目にしたファンからは、「さすがグローバルアイドルらしいオーラ」「パリとソミの組み合わせが完璧だ」「雑誌撮影なのか日常なのか区分ができない」といった熱い反応を示した。

なお、チョン・ソミはパリファッションウィークに参加するため、フランスを訪問した。

◇チョン・ソミ プロフィール

2001年3月9日生まれ。カナダ出身で父がオランダ系カナダ人、母が韓国人のハーフ。2016年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン1に出演し、I.O.Iのメンバーとしてデビュー。2017年のI.O.I解散後、JYPエンターテインメントからYGエンターテインメント傘下のTHE BLACK LABELに移籍し1stミニアルバム『BIRTHDAY』でソロデビューを果たした。