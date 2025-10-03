杉浦太陽、第5子・次女の「夢ちゃんスマイル」ショット披露 ウインク決めたようにカメラに向けニッコリ 妻は元モー娘。辻希美
元モーニング娘。の辻希美（38）の夫でタレントの杉浦太陽（44）が2日、自身のインスタグラムを更新。「プクプク大きくなってきたよ〜」とつづり、8月8日に誕生した第5子の次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）の成長を伝えるとともに、まるでウインクを決めたような「夢ちゃんスマイル」ショットを披露した。
【写真】まるでウインクを決めたような第5子・次女の「夢ちゃんスマイル」ショット
夢空ちゃんは8月8日に誕生。翌9日のインスタで報告し、「娘の産声と、妻の幸せそうな笑顔。そして、子どもたちの感動の涙。その瞬間の光景は、私たち家族にとって、一生色あせない宝物になりました」と振り返るとともに、辻に向け「のん！お疲れさま。そして、ありがとう」とメッセージを届けた。
SNSではこまめに成長の様子を伝えているが、この日は「夢ちゃんスマイル」とつづり、カメラに向けニッコリ笑ってみせているようなほほ笑ましい近影などを紹介した。
一方の辻は、9月29日のブログで「最近少しずつ目が見えるようになって来てあやすと笑うようになって来た気がします」と伝え、成長を喜ぶとともに「これからさらに楽しくなるね」と胸を弾ませていた。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・6）、今年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
