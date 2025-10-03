·¬ÅÄ²ÂÍ´¡¢±Ç²è¼çÂê²Î¤ò¡È¸ýÅ«¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤Ë¡¡¡ØÈ×¾å¤Î¸þÆü°ª¡Ù½ÅÍ×¥·¡¼¥ó¤òºÆÊÔ½¸¤¹¤ë°ÛÎã¤ÎÅ¸³«
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ºä¸ý·òÂÀÏº¼ç±é¤Î±Ç²è¡ØÈ×¾å¤Î¸þÆü°ª¡Ù¡Ê10·î31Æü¸ø³«¡Ë¤òºÌ¤ë¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¼çÂê²Î¡ÖÊë¤ì¤æ¤¯³¹¤Î¤Õ¤¿¤ê¡×¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£Åö½é¤Ï¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Î¤ß¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·¬ÅÄ²ÂÍ´¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë¡È¸ýÅ«¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤ò¿·Ï¿¡£Êª¸ì¤Î½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç·àÃæ¶Ê¤È¤·¤ÆÎ®¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£·¬ÅÄ¤¬Äó¶¡¤·¤¿¼çÂê²Î¤ò·àÃæÍÑ¤ËÆÃÊÌ¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûµ»öÆâ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡ØÈ×¾å¤Î¸þÆü°ª¡Ù¼çÂê²ÎÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî»þ¤Ë·¬ÅÄ¤¬¡È²¾²Î¡É¤È¤·¤Æ¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¸ýÅ«¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¡¢±Ç²è¤ÎÀ½ºî¿Ø¤Ï¡ÖÀÚ¤Ê¤µ¤ä°¥¤·¤µ¡¢¶ò¤«¤µ¤â´Þ¤á¡¢É¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¿Í´Ö¤¿¤Á¤Ø¤Î±þ±ç²Î¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¼çÂê²Î¤ò¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë°ÍÍê¡£´°À®Ä¾Á°¤ÎËÜÊÔ¤ò¸«¤¿·¬ÅÄ¤Ï³Ú¶ÊÄó¶¡¤ò²÷Âú¤·¡¢ºÇ¿·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHANK YOU SO MUCH¡Ù¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖÊë¤ì¤æ¤¯³¹¤Î¤Õ¤¿¤ê¡×¤¬¼çÂê²Î¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¤·¤¿·¬ÅÄ¤¬¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤ËÃå¼ê¤·¤¿Åö½é¡¢¡È²¾²Î¡É¤È¤·¤Æ²Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸ýÅ«¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Î¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿À½ºî¿Ø¤Ï¡¢¼çÂê²Î¥Á¡¼¥à¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¸ýÅ«¤òËÜÊÔ¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¡¢´°À®¤µ¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î±Ç²è¤òÊÔ½¸¤·Ä¾¤¹ÂçÃÀ¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÃæÈ×¡¢À¸¤Êý¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦·Ë²ð¡Êºä¸ý¡Ë¤¬¡¢¸Î¶¿¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¤è¤¦¤Ê¸þÆü°ªÈª¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¤Õ¤È¸½¼Â¤ËÎ©¤ÁÌá¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÊÌ¤Î½÷À¤Î»Ñ¤¬¡£¤½¤ì¤¬ÇÀ±à¤ÇÆ¯¤¯ÆàÄÅ»Ò¡ÊÅÚ²°ÂÀË±¡Ë¤È¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤À¸¤Êý¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤òºÆÊÔ½¸¡£Åö½é¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿±ÇÁü¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢¡È¸ýÅ«¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤òÎ®¤¹¤È¤¤¤¦¹½À®¤òÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢·¬ÅÄ¤â¤³¤ÎºÆÊÔ½¸ÈÇ¤Ë»¿Æ±¡£Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ë¡È¸ýÅ«¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤ò²þ¤á¤ÆÏ¿²»¤·¡¢±Ç²è¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡·¬ÅÄ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¼«¿È¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ø°ðÂ¼¥¸¥§¡¼¥ó¡Ù¡Ê1990Ç¯¡Ë¤Ç±Ç²è¤Î·àÈ¼¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¡È¸ýÅ«¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¼çÂê²Î¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò¡¢±Ç²è¤Î·àÃæ¶Ê¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½é¡£·¬ÅÄ¤È±Ç²èÀ½ºî¥Á¡¼¥à¤Î¡È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤¬¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê±Ç²èÍÑ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÀ¸¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·¬ÅÄ¤Ï¼«¿È¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç¡Ö²¾²Î¤ò¸ýÅ«¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤ËÆþ¤ìÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸þÆü°ªÈª¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤È·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿·à¾ì¤Ç´Ñ¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡·§ß·´ÆÆÄ¤â¡ÖÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î³Ú¶Ê¤òÆÃÊÌ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î·èÃÇ¤ò¤³¤Î¶Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¼çÂê²ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¡×¤â¸ø³«
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¼çÂê²Î¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¡Ö¼çÂê²ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¡×¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£ÉÏ¤·¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿º¢¤ÎÉã¤È¤Î»×¤¤½Ð¡¢¤Ä¤é¤¯¸ÉÆÈ¤Ê¾¯Ç¯»þÂå¤Ë¡¢¾´ý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸»Õ¤È¤ÎÆü¡¹¡£¤½¤·¤ÆÅìÌÀ¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿Àã¿¼¤¤ÅìËÌÃÏÊý¤Ø¤ÎÎ¹ÂÇ¤Á¡£È×¾å¤Ë¸½¶â¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¿¿·õ»Õ¤¿¤Á¤ÎÂ©µÍ¤Þ¤ëÀï¤¤¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë·Ë²ð¡£»àÂÎ¤È¤È¤â¤ËÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿¾´ý¤Î¶ð¡ÖµÆ¿å·î¡×¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¦·º»ö¤¿¤Á¡£·Ë²ð¤ò°Æ¤¸¡¢»×¤¤Çº¤àÆàÄÅ»Ò¤Î»Ñ¡½¡½¿·µ¬±ÇÁü¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿2Ê¬´Ö¤Î±ÇÁü¤À¡£·¬ÅÄ¤Î²ÎÀ¼¤¬ÀÚ¤Ê¤µ¤È²¹¤«¤µ¤òÂÓ¤Ó¤Æ¶Á¤¡¢¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÀ¸¤ÀÚ¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¼çÂê²ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¡×¤ò60ÉÃ¤Ë¥«¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡¢ËÜÆü¡Ê3Æü¡Ë¤«¤é10·î30Æü¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎSMT·Ï±Ç²è´Û¤ÇËë´Ö¾å±Ç¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî»þ¤Ë·¬ÅÄ¤¬¡È²¾²Î¡É¤È¤·¤Æ¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¸ýÅ«¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¡¢±Ç²è¤ÎÀ½ºî¿Ø¤Ï¡ÖÀÚ¤Ê¤µ¤ä°¥¤·¤µ¡¢¶ò¤«¤µ¤â´Þ¤á¡¢É¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¿Í´Ö¤¿¤Á¤Ø¤Î±þ±ç²Î¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¼çÂê²Î¤ò¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë°ÍÍê¡£´°À®Ä¾Á°¤ÎËÜÊÔ¤ò¸«¤¿·¬ÅÄ¤Ï³Ú¶ÊÄó¶¡¤ò²÷Âú¤·¡¢ºÇ¿·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHANK YOU SO MUCH¡Ù¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖÊë¤ì¤æ¤¯³¹¤Î¤Õ¤¿¤ê¡×¤¬¼çÂê²Î¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¤·¤¿·¬ÅÄ¤¬¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤ËÃå¼ê¤·¤¿Åö½é¡¢¡È²¾²Î¡É¤È¤·¤Æ²Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸ýÅ«¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Î¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿À½ºî¿Ø¤Ï¡¢¼çÂê²Î¥Á¡¼¥à¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¸ýÅ«¤òËÜÊÔ¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¡¢´°À®¤µ¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î±Ç²è¤òÊÔ½¸¤·Ä¾¤¹ÂçÃÀ¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÃæÈ×¡¢À¸¤Êý¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦·Ë²ð¡Êºä¸ý¡Ë¤¬¡¢¸Î¶¿¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¤è¤¦¤Ê¸þÆü°ªÈª¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¤Õ¤È¸½¼Â¤ËÎ©¤ÁÌá¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÊÌ¤Î½÷À¤Î»Ñ¤¬¡£¤½¤ì¤¬ÇÀ±à¤ÇÆ¯¤¯ÆàÄÅ»Ò¡ÊÅÚ²°ÂÀË±¡Ë¤È¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤À¸¤Êý¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤òºÆÊÔ½¸¡£Åö½é¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿±ÇÁü¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢¡È¸ýÅ«¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤òÎ®¤¹¤È¤¤¤¦¹½À®¤òÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢·¬ÅÄ¤â¤³¤ÎºÆÊÔ½¸ÈÇ¤Ë»¿Æ±¡£Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ë¡È¸ýÅ«¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤ò²þ¤á¤ÆÏ¿²»¤·¡¢±Ç²è¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡·¬ÅÄ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¼«¿È¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ø°ðÂ¼¥¸¥§¡¼¥ó¡Ù¡Ê1990Ç¯¡Ë¤Ç±Ç²è¤Î·àÈ¼¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¡È¸ýÅ«¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¼çÂê²Î¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò¡¢±Ç²è¤Î·àÃæ¶Ê¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½é¡£·¬ÅÄ¤È±Ç²èÀ½ºî¥Á¡¼¥à¤Î¡È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤¬¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê±Ç²èÍÑ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÀ¸¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·¬ÅÄ¤Ï¼«¿È¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç¡Ö²¾²Î¤ò¸ýÅ«¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤ËÆþ¤ìÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸þÆü°ªÈª¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤È·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿·à¾ì¤Ç´Ñ¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡·§ß·´ÆÆÄ¤â¡ÖÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î³Ú¶Ê¤òÆÃÊÌ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î·èÃÇ¤ò¤³¤Î¶Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¼çÂê²ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¡×¤â¸ø³«
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¼çÂê²Î¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¡Ö¼çÂê²ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¡×¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£ÉÏ¤·¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿º¢¤ÎÉã¤È¤Î»×¤¤½Ð¡¢¤Ä¤é¤¯¸ÉÆÈ¤Ê¾¯Ç¯»þÂå¤Ë¡¢¾´ý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸»Õ¤È¤ÎÆü¡¹¡£¤½¤·¤ÆÅìÌÀ¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿Àã¿¼¤¤ÅìËÌÃÏÊý¤Ø¤ÎÎ¹ÂÇ¤Á¡£È×¾å¤Ë¸½¶â¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¿¿·õ»Õ¤¿¤Á¤ÎÂ©µÍ¤Þ¤ëÀï¤¤¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë·Ë²ð¡£»àÂÎ¤È¤È¤â¤ËÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿¾´ý¤Î¶ð¡ÖµÆ¿å·î¡×¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¦·º»ö¤¿¤Á¡£·Ë²ð¤ò°Æ¤¸¡¢»×¤¤Çº¤àÆàÄÅ»Ò¤Î»Ñ¡½¡½¿·µ¬±ÇÁü¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿2Ê¬´Ö¤Î±ÇÁü¤À¡£·¬ÅÄ¤Î²ÎÀ¼¤¬ÀÚ¤Ê¤µ¤È²¹¤«¤µ¤òÂÓ¤Ó¤Æ¶Á¤¡¢¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÀ¸¤ÀÚ¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¼çÂê²ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¡×¤ò60ÉÃ¤Ë¥«¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡¢ËÜÆü¡Ê3Æü¡Ë¤«¤é10·î30Æü¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎSMT·Ï±Ç²è´Û¤ÇËë´Ö¾å±Ç¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£