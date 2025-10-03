HAREがLee＆Wranglerとコラボ！限定デニム4型が10月9日登場
カルチャーとモードを融合させたHAREから、人気デニムブランド「Lee」と「Wrangler」とのスペシャルコラボが登場します。発売は2025年10月9日（木）。レディースのデニムスカート＆ジャケット、メンズのデニムワイドパンツ＆ジャケットと、計4型を展開。モデルにはジェンダーレスで活躍する井手上漠さんを起用し、HAREならではの洗練されたデニムスタイルを提案します。
HARE×Leeコラボ：女性らしさを引き立てるデニム
Lee/デニムジャケット
価格：19,800円（税込）
「Lee」とのコラボは、レディース向けのデニムスカートとジャケットの2型。
胸元のフラップポケットやステッチなどLeeらしさを残しながら、HARE独自のコクーンスリーブやリメイク風ディテールをプラス。
スカートはウエストゴム仕様で快適な着心地、ジャケットは襟の取り外しが可能でノーカラーとしても着用でき、着回し力抜群です。さらに右綾デニムならではの“タテ落ち”を楽しめるのも魅力。
サイズ：S/M（カラー：BLUE/BLACK）
Lee/デニムスカート
価格：19,800円（税込）
サイズ：S/M（カラー：BLUE/BLACK）
上質と遊び心♡JOURNAL STANDARDのadidas新作スニーカー
HARE×Wranglerコラボ：洗練されたメンズデニム
WR/ウエスタンデニムジャケット
価格：22,000円（税込）
「Wrangler」とのコラボは、メンズアイテムとしてジャケットと2タックデニムワイドパンツを展開。
無駄をそぎ落としたデザインに身幅や袖幅を持たせ、シンプルながら洗練されたシルエットに仕上げています。
ジャケットのフロントポケットやパンツのバックポケットに施された「W」ステッチがブランドらしいアイコン。ラフさとモード感を両立させた大人のデニムスタイルを楽しめます♪
サイズ：S/M（カラー：BLUE/BLACK）
WR/2タックデニムワイドパンツ
価格：16,500円（税込）
サイズ：S/M（カラー：BLUE/BLACK）
ジェンダーレスに楽しむHAREの新コラボ♡
今回のビジュアルモデルには井手上漠さんを起用。性別を超えて自由にファッションを楽しむ姿が、HAREとLee、Wranglerの新しいコラボレーションの世界観を鮮やかに映し出しています。
ヘアメイクやポージングによって雰囲気を自在に変える2つのルックも必見。
HAREコラボで秋のデニムスタイルを更新
HAREとLee、Wranglerがタッグを組んだ今回のコラボレーションは、ジェンダーや既成概念を超えて楽しめるデニムスタイルを提案します。
10月9日（木）より全国のHARE店舗や公式WEBストア、ZOZOTOWNで発売。定番ながら進化したディテールで、秋の着こなしを一段とアップデートしてくれるはず。
お気に入りの1着を見つけて、デニムの新しい魅力を楽しんでみてください♡