¤æ¤¿¤Ü¤ó¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á½ä¤ê»ä¸«¡ÖÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÆüËÜ¤¬¤É¤¦¤Ê¤í¤¦¤È¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¤½¤¦¡Ä¡×
¸µÉÔÅÐ¹»YouTuber¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¹â¹»À¸¤ÇËÁ¸±²È¤òÌ¾¾è¤ë¤æ¤¿¤Ü¤ó¡Ê16¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê4ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤Î¡Ø¤Ê¤Þ¤´¤¨¡Ù¤òÊ¹¤¯¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éX¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤òÊÄº¿¤·¤Æ¡¢¡Ø¤ä¤é¤»¥³¥á¥ó¥È¡Ù¤Ç¹â»Ô¤µ¤ó¤ËÃæ½ý¤·¤Æ¤â¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤óÇÉ¤À¤Ã¤¿ÅÞ°÷826¿Í¤òÂ¦¶á¤¬¾¡¼ê¤ËÎ¥ÅÞ¤µ¤»¤Æ¤â¡Ø´ØÃÎ¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¿Í¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤¬¤É¤¦¤Ê¤í¤¦¤È¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ä¡×¤Èµ½Ò¡£¼ÂÌ¾¤Ïµ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¾®Àô»á¤ÎX¤ÎÀßÄê¾õ¶·¤ä¡¢¾®Àô»á¤ò¤á¤°¤ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î°ìÉôÊóÆ»¤ä¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ±»á¤ÎÈ¿ÏÀ¥³¥á¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤Î¤æ¤¿¤Ü¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤è¤¯¸«È´¤¤¤¿¤Í¡Á¡×¡Ö¤´¤â¤Ã¤È¤â¤Ç¤¹¡¡¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬Íè¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¿¿¤ÃÅö¤Ê°Õ¸«¡×¡ÖÀâÆÀÎÏ¤¬Áý¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÆ±´¶¤Ç¤¹¡×¡Ö¤æ¤¿¤Ü¤ó¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤Î¸À¸ì²½Í¥½¨¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁ´¤¯¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ä¤Ê¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÏÀè·î22Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¾®Àô»á¤Î¤Û¤«¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¡¦¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡Ê50¡Ë¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡Ê69¡Ë¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê64¡Ë¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡Ê64¡Ë¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¡£