¡í¸¶Âê¡ßË®Âê¥®¥ã¥Ã¥×¡í¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥È¥ê¥Ã¥¯¥¢¡¼¥È¡©¡¡»ÔÀî¼ÓÜ¿¤¬ÍÎ²è¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÎ¢Â¦¤òÆÉ¤ß²ò¤¯
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö¥é¥¤¥¯¤Î¿¹¡×¡£¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î»ÔÀî¼ÓÜ¿¡Ê¤µ¤ä¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥Þ¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¤òÄÖ¤ë¥³¥é¥à¤À¡£º£²ó¤Ï¡ÖÍÎ²èË®Âê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¾¯¤·Á°¤Ë¡¢³¤³°¤Î³Ú¶Ê¤ËÆüËÜ¸þ¤±¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤±¤¿¡Ö¤ª¤â¤·¤íÍÎ³ÚË®Âê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿!?¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤â¡¢º£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È»þÂå¤Î¶õµ¤¤ò¿¿¶õ¥Ñ¥Ã¥¯¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÊõÊª¤Ç¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÖÍÎ²èË®Âê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¸¶Âê¤È¿¿µÕ¤Î°ÕÌ£¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍÎ²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤¢¤ë¼ï¤Îà¥È¥ê¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Èá¡£³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸í²ò¤À¤¬¡¢ÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤ë¤È¾Ð¤¤¤¬¹þ¤ß¾å¤²¡¢¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤ë¤È¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤È¤·¤ÆÌ¯¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£±Ç²è¤ÎÃæ¿È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ò¤È¤Ä¤ÇÁÛÁü¤¬·Ú¤ä¤«¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥¼¥í¡¦¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë¡£¸¶Âê¤Ï¤¿¤À¤Î¡ØGravity¡Ù¤Ç¤¹¡£±§Ãè¶õ´Ö¤Ç¡¢½ÅÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¤ä½ÅÎÏ¤Ë°ú¤Ìá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤À¤±¤É¡¢¡Ø¥¼¥í¡¦¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¡Ù¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡ÖÌµ½ÅÎÏ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¡£¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¡á½ÅÎÏ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÉÁ¤¯¤Ï¤º¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç±§ÃèÂÎ¸³¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀëÅÁÊ¸¶ç¤Î¤è¤¦¤Ë¡£¡ØGravity¡Ù¤À¤±¤À¤È·ø¶ì¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÇÛµë²ñ¼Ò¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Îø°¦±Ç²è¤Î¡ØHe's Just Not That Into You¡Ù¡Ê10Ç¯¡Ë¤Ï¡¢Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡ÖÈà¤Ï·¯¤Ë¤½¤ó¤Ê¤ËÌ´Ãæ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÆÍ¤Êü¤¹¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¡¢µÒ´ÑÅª¤À¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¿É¸ý¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í×¤¹¤ë¤ËàÌ®¤Ê¤·á¡£¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ø¤½¤ó¤ÊÈà¤Ê¤é¼Î¤Æ¤Á¤ã¤¨¤Ð¡©¡Ù¤È¤¤¤¦Ë®Âê¤Ë¡£Í§Ã£¤¬·Ú¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ê¸ý¸ìÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¾å¤«¤éÌÜÀþ¡£µÒ´ÑÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢¤É¤³¤¤¤Ã¤¿¡ª¡¡¥·¥Ë¥«¥ë¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÊÍ§Ã£¡¢¤É¤³¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÎø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ß¤¿¤¤¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤À¤±¤É¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¡Ø007¤ÏÆóÅÙ»à¤Ì¡Ù¡Ê1967Ç¯¡Ë¤â¿¿µÕ·Ï¤Ç¤¹¤Í¡£¸¶Âê¤Ï¡ØYou Only Live Twice¡Ù¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ø¿Í¤ÏÆóÅÙ¤·¤«À¸¤¤Ê¤¤¡Ù¡£Å¯³ØÅª¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ë®Âê¤Ï¡Ö»à¤Ì¤Î¤Ï2²ó¡×¤È»à¤Î²ó¿ô¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤·»Ï¤á¤¿¡£¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ü¥ó¥É¤ÏÉÔ»à¿È¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë2ÅÙ¤â»à¤Ì¤Î¤Ïµ¤¤ÎÆÇ¡£¥¹¥×¥é¥Ã¥¿¡¼¥Û¥é¡¼¤À¤È»×¤¦¤È¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¿µÕ¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤¿¤À¡Ö!?¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ØArmy of Darkness¡Ù¡Ê93Ç¯¡Ë¡£¡Ø»àÎî¤Î¤Ï¤é¤ï¤¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè3ºî¤Ç¡¢BµéSF¥Û¥é¡¼¥³¥á¥Ç¥£¡£Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡Ö°Ç¤Î·³Àª¡×¤È¤Ê¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥Û¥é¡¼´¶ËþºÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø³«¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ù¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ¹°÷¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤°¤é¤¤¤·¤«±Ç²è¤È´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¥Û¥é¡¼¤«¤É¤¦¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¶Á¤Åª¤Ë¡¢À¤³¦°ì¤·¤ç¤Ü¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬Íè¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ê¤é¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤Î¥µ¥àŽ¥¥é¥¤¥ß¤Ï¤³¤ÎË®Âê¤òÃÎ¤Ã¤¿ºÝ¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¡×¤È¤ª¤â¤·¤í¤¬¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢¤ª¤â¤·¤íË®Âê¤ÏËÝÌõ¤Î¼ºÇÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÊ¸²½ÅªÊÔ½¸¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ë¡¢»þ¤Ë¤ÏÇä¤ì¤½¤¦¤Ë¡£¤À¤¬¤½¤ÎÊÔ½¸¤Ï¡¢±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¸¶Âê¤ò°ïÃ¦¤¹¤ë¡£¤ª¤â¤·¤íÍÎ²èË®Âê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡£
¡ü»ÔÀî¼ÓÜ¿
1987Ç¯2·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÊÆ¥Ç¥È¥í¥¤¥È°é¤Á¡£Éã¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¢Êì¤ÏÆüËÜ¿Í¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ë¤â½Ð±é¡£Ãø½ñ¡ØÅ´Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¡Ù¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£J-WAVE¼çºÅ¤Î²°³°¥¤¥Ù¥ó¥ÈINSPIRE TOKYO¤Ç¡¢Ã´ÅöÈÖÁÈ¡ØTHE NICHE WORK BOOK¡Á¥Ë¥Ã¥Á¤Ê³Ø½¬Ä¢¡Á¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°Instagram¡Ú¡÷sayaichikawa.official¡Û