¥Ê¥¾¤À¤é¤±¤Î¡ÖÇ®¶¸¤Ê¤ÁíºÛÁª¡×¡¡¤¢¤ì¡©¡¡¼«Ì±ÅÞ¡¢Á´°÷ÆüÏÂ¤Ã¤Æ¤ë¡©
10·î4Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡£5¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¼«¿È¤ÎÀ¯ºö¤ä¿·ÁíºÛÅöÁª¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬......¤É¤Î¿Ø±Ä¤Ë¤âÍ½ÄêÄ´ÏÂ´¶¤¬Éº¤¦¡£
7·î¤Î»²±¡Áª¤ËÂçÇÔ¤·¡¢¹ñ²ñÆâ¤ÇÎôÀª¤ËÎ©¤Ä¼«Ì±ÅÞ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÅÞÀª¤Ï¤µ¤é¤Ë¼å¤¯¤Ê¤ë¡£¤æ¤¨¤Ë¥«¥É¤¬Î©¤Ä¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤Ò¤è¤Ò¤è¤Ê¶õµ¤¤Î¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë±²´¬¤¯ÀªÎÏÁè¤¤¤Î¸½¾õ¤òÄÉ¤Ã¤¿¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊªµÄ¤ò¾ú¤¹À¯ºö¤Î¼Â¸½¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤¿¾®Àô»á¤È¡¢º£¤Î¤È¤³¤í²ºÅö¤ÊÈ¯¸À¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¹â»Ô»á
¢£´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾®Àô¡õ¹â»Ô¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ
¡ÖÁí²ÖÅª¤ÇÅö¤¿¤ê¾ã¤ê¤Î¤Ê¤¤µÄÏÀ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£5¿Í¤È¤â¤¹¤Ã¤«¤êà´Ý¤¯á¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢±éÀâ²ñ¤Ç¤ÎÏÀÀï¤âËÜÅö¤ËÂà¶þ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬¤É¤¦¤Ë¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÎëÌÚÅ¯É×»á¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö5¸õÊä¤ÎÏÀÀï¤Ç¡¢¤è¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¥ï¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÅÞÆâ¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌîÅÞ¤È¡Ø¶¨µÄ¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¡£
À¯ºö¤òÁÊ¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÁíÍýÁíºÛ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÅÞÆâÊ¬Îö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¸ò¾Ä¤Î¾ã³²¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥È¥¬¤Ã¤¿À¯ºö¤ÏÉõ°õ¤·¡¢¹¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸õÊä¤¿¤Á¤Î»×ÏÇ¤¬¡Ø¶¨µÄ¡Ù¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÂåÉ½³Ê¤¬¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤È¹â»ÔÁáÉÄ¸µÁíÌ³Áê¤Î¤Õ¤¿¤ê¤À¡£
Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡Ö¸ÛÍÑµ¬À©²þ³×¡×¤ä¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹À¯ºö¤Î¼Â¸½¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤À¤Ã¤¿¤¬......
¤Þ¤º¤Ï¾®Àô»á¡£ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¼çÍ×¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«Æ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÉõ°õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¿¤ËÀ¯¼£¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤Ù¤¤«¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤ÏÂç»ö¤À¡×¡Ê9·î24Æü¡¢ÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¼çºÅ¤Î¸ø³«Æ¤ÏÀ²ñ¡Ë
ÅÞÆâ¤ÏÉ×ÉØÊÌÀ«»¿À®ÇÉ¡¢È¿ÂÐÇÉ¤Ç³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ³Æþ¤Ë¤³¤À¤ï¤ì¤ÐÈ¿ÂÐÇÉ¤Î»Ù»ý¤ò¼º¤¤¡¢ÁíºÛÁª¤ÇÇÔÂà¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬Áý¤¹¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¡¡
¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ï¡¢¼óÁê½¢Ç¤¤ÎºÝ¤ÎÁá´ü²ò»¶¤òÈÝÄê¡£·ÐºÑÀ®Ä¹¤äÊª²Á¹âÂÐºö¤òºÇÍ¥Àè¤Î²ÝÂê¤Ë½Ò¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤Î¤È¤³¤í²ºÅö¤ÊÈ¯¸À¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë
¹â»Ô»á¤â»÷¤¿¤ê´ó¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
¹â»Ô»á¤ÎÅÞÆâ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¶¯¹ÅÊÝ¼é¤Ç¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬½ªÀïµÇ°Æü¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤â¡Ö¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌ÷¹ñ»²ÇÒ¤ÏÂ³¤±¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤Ê¤¼¤«¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éº£¸å¤Î»²ÇÒ¤Î²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¹ñºö¤Ë½Þ¤¸¤é¤ì¤¿Êý¤Î¤´°ÖÎî¤Î¤¢¤êÊý¡¢Ê¿ÏÂ¤Îµ§Ç°¤Î¤¢¤êÊý¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ê9·î19Æü¡¢½ÐÇÏ²ñ¸«¡Ë¤È¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤Î²óÅú¤ÏÈò¤±¤¿¡£
¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¹â»Ô»á¤ÏÆ±¤¸²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö»ä¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ï²º·òÊÝ¼é¡×¤È¡¢¼«¤é¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Îà½¤Àµá¤âÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼óÁê¤¬Ì÷¹ñ»²ÇÒ¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤¬È¿È¯¤·¡¢³°¸òÌäÂê²½¤ÏÉ¬»ê¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤áÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤Ë¿µ½Å¤ÊÂÐ±þ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á´¹ñ»æ¤ÎÀ¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¤¬¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª·èÁªÅêÉ¼¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤ÏµÄ°÷189¡¢ÃÏÊý26¤Î·×215É¼¤À¤Ã¤¿¡£¾®Àô»á¡¢¹â»Ô»á¤¬»¿ÈÝ¤ÎÊ¬¤«¤ì¤ëÀ¯ºö¤òÉõ°õ¤·¡¢¤¢¤¨¤ÆºÇÂç¸øÌó¿ôÅª¤ÊÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÂçÎÌ¤ÎÀÐÇËÉ¼¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¹â»Ô»á¤ÏÀÚ¼Â¤Ç¡¢¹â»Ô»Ù»ý¤ÎÃæ¿´¤À¤Ã¤¿µì°ÂÇÜÇÉµÄ°÷¤¬ÂçÎÌ¤ËÍîÁª¤·¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤Î100¿ÍÁ°¸å¤«¤é50¿Í¤Û¤É¤Ë·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¹â»Ô»á¤òÇ®¤¯»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¶¯¹Å¤ÊÊÝ¼éÇÉ¤Î¼«Ì±ÅÞ°÷¤âº£¤ä»²À¯ÅÞ¤äÊÝ¼éÅÞ¤Ë¤«¤Ê¤êÎ®½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£²º·òÊÝ¼é¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¾®Àô»á¤Ë¤ÏÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£ÎÓ Ë§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤¬µÞÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
»Ä¤ê3¸õÊä¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¤â²º·òÊÝ¼éÁØ¤Ë¼´Â¤òÃÖ¤¡¢Éý¹¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤¬¤Ë¤¸¤à¡£
Â¿¤¯¤ÎÅÞ°÷¤¬¶¦´¶¤¹¤ë¡ÖÀ¤Âå¸òÂå¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢»Ù»ý³ÈÂç¤òÁÀ¤¦¤Î¤¬ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤È¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¤Ï°ã¤¦¡£ÌÐÌÚ»á¤ÏÀ¤Âå¸òÂå¤ÎàÃç²ð¼Ôá¡¢¤½¤·¤Æ¾®ÎÓ»á¤ÏàÅö»ö¼Ôá¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
ÌÐÌÚ»á¤Ï5¸õÊäÃæ¡¢ºÇ¹âÎð¤Î69ºÐ¡£¿·¼óÁê¤È¤·¤Æ¤ÏÇ¯¤ò¼è¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥Ï¥ó¥Ç¥£¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤«¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡Ö¼¡¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¼¡À¤Âå¤ËÅÏ¤¹¡£ÌÜÉ¸¤Ï¡Ê¼¡´üÁíºÛ¤ÎÇ¤´ü¤È¤Ê¤ë¡Ë2Ç¯¡×¡Ê9·î10Æü¡¢½ÐÇÏ²ñ¸«¡Ë¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¡Ø»ä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤³¤Î¹ñ¤Ë¤µ¤µ¤²¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ËÂ³¤¤¤ÆÈô¤Ó½Ð¤¿¤â¤Î¡£¼¡À¤Âå¤Î¼Î¤ÆÀÐ³Ð¸ç¤Ç¡¢2Ç¯´Ö¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥ê¥ê¡¼¥Õ¤òÌ³¤á¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤«¤ó¤»¤ó¡¢ÅÞÆâ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬4¡Á5¡ó¤È¿¤Ó¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡£¼êµÍ¤Þ¤ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Á´¹ñ»æÀ¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¡Ë
°ìÊý¤Î¾®ÎÓ»á¤Ï¡Ö¼«¤é¤ÎÅöÁª¤³¤½¤¬À¤Âå¸òÂå¤½¤Î¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤À¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤òºÆµ¯Æ°¤µ¤»¤ë¡£¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼ã¤¤ÎÏ¡£À¤Âå¸òÂå¤¬É¬Í×¤À¡×¡Ê9·î16Æü¡¢½ÐÇÏ²ñ¸«¡Ë
¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¸òÂå¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤ÏÊÌ¤Î´Þ°Õ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¹ñ²ñµÄ°÷Èë½ñ¤¬¤³¤¦¤µ¤µ¤ä¤¯¡£
¡Ö¼ã¼ê¥Û¡¼¥×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¾®ÎÓ»á¤â50ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ã¤µ¤Ç¤Ï44ºÐ¤Î¾®Àô»á¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¸«Îô¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¤Âå¸òÂå¤Î´ú¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÇ®¿´¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«¿Ø±Ä¤¬ÅöÁª5²ó°Ê²¼¤Î¼ã¼êÃæ¿´¤Ê¤Î¤ËÈæ¤Ù¡¢¾®Àô¿Ø±Ä¤ÏÄ¹Ï·¤ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎµÄ°÷¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡
¾®Àô»á¤Ï¤¤¤¯¤é¼ã¤¯¤Æ¤âÄ¹Ï·µÄ°÷¤é¤Î¿ÀÍÁ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¼«Ê¬¤ÏÀµ¿¿ÀµÌÃ¡¢¼ã¼êÀ¤Âå¤ÎÂåÉ½¤À¡£Áª¤Ö¤Ê¤é¿Ê¼¡Ïº¤¸¤ã¤Ê¤¯¥ª¥ì¤À¡ª¡¡¤½¤¦Ìä¤ï¤º¸ì¤ê¤Ë¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
ºÇ¸å¤Î5¿ÍÌÜ¡¢ÎÓ Ë§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¤É¤¦¤«¡©¡¡¼Â¤Ïº£¡¢ÎÓ»Ù»ý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁíºÛÁªÄ¾Á°¤ÎÉ¼ÆÉ¤ß¥ê¥¹¥È¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎÓ»á¤¬µÄ°÷É¼¤Ç¹â»Ô»á¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢¾®Àô»á¤ËÂ³¤¯2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤ÎÉ¼¿ô¤Ï¾®Àô110¡Á120É¼¡¢¹â»Ô40¡Á50É¼¡¢¤½¤·¤ÆÎÓ60¡Á70É¼¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÅÞ°÷É¼¼¡Âè¤Ç¤Ï¾®Àô¡¢ÎÓÎ¾¸õÊä¤Ë¤è¤ë·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤É¼¿ô¤À¡£Éâ¾å¤ÎÍýÍ³¤òÁ°½Ð¤Î¼«Ì±Èë½ñ¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖÎÓ»á¤Î¼ÂÌ³Ç½ÎÏ¤Ï¥Ô¥«¥¤¥Á¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤Ç¤â¤½¤Ä¤Ê¤¯¤³¤Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¿¤À¡¢ÃÏÌ£¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤Ë·ç¤±¡¢»Ù»ý¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤¬º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç5¿Í¤¬¤ß¤ó¤Ê´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²º·òÊÝ¼é¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£»Ù»ýÍß¤·¤µ¤Ë»ýÏÀ¤òÉõ°õ¤¹¤ë¾®Àô»á¤ä¹â»Ô»á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ¼ÌÜÅö¤Æ¤Î¤¢¤¶¤È¤µ¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢ÎÓ»á¤Ïº¬¤Ã¤«¤é¤Î²º·òÊÝ¼é¤Ê¤Î¤ÇÁíºÛÁª¤Ç¤Î¼çÄ¥¤Ëºî°Ù¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤é¤ÐÅöÌÌ¤Î¼«Ì±¤Î¤«¤¸¼è¤ê¤ÏÎÓ»á¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£ÈéÆù²°¡¦ËãÀ¸ÂÀÏº
¸õÊä¼Ô5¿Í¤¬²º·òÊÝ¼é¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó²£ÊÂ¤Ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿Ç®ÎÌ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÁíºÛÁª¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤·¤Æ¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¿û µÁ°Î»á¡¢´ßÅÄÊ¸Íº»á¡¢ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤Î¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¡Ê¥È¥Ã¥×¤ÎÁª½Ð¤ä¤½¤ÎÂà¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¤³¤Î3¿Í¤Î¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤ÎÆ°¸þ¼¡Âè¤ÇÁíºÛÁª¤Î¾¡ÇÔ¤ÏÂç¤¤¯Æ°¤¯¡£
3¿Í¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤Ò¤È¸À¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢
¡ü¿û¢ªÌÛ¤Ã¤Æ¿Ê¼¡Ïº¿ä¤·¡£
¡ü´ßÅÄ¢ª¾®Àô¤«ÎÓ¤Ê¤é¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¥ª¡¼¥±¡¼¡£
¡üËãÀ¸¢ª¥¥ã¥¹¥Á¥ó¥°¥Ü¡¼¥È¤ò°®¤ê¤¿¤¤¡ÊÀ¯¼£ÍÑ¸ì¡£¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÀªÎÏ¤¬ÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÀªÎÏ¤¬¤¤¤º¤ì¤«¤Î¿Ø±Ä¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤Ç¡¢À¯¶É¤ÎÆ°¸þ¤òº¸±¦¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÀªÎÏ¤Ï¡Ö¥¥ã¥¹¥Á¥ó¥°¥Ü¡¼¥È¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ë¡£
¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£
¿û¸µ¼óÁê¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°½Ð¤ÎÎëÌÚ»á¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¿û»á¤ÏÉ½¤Ë½Ð¤º¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤«¤é¿Ê¼¡Ïº»á¤ò¼óÁê¤Ë¤¹¤Ù¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£²ÃÆ£¾¡¿®ºâÌ³Áê¤¬¾®ÀôÁªÂÐ¤ÎËÜÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤â¡¢¿û»á¤¬»Å³Ý¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿ûÀ¯¸¢¤Ç´±Ë¼Ä¹´±¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢²ÃÆ£»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿û»á¤ÏÀ¯³¦¤Îà»Õ¾¢á¡£¿û»á¤Î°Õ¸þ¤È¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃÇ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¾®Àô½Ð¿Ø¼°¤Ë¤Ï²ÃÆ£¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ÂåÍý½ÐÀÊ¤ò´Þ¤á¤Æ92¿Í¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬½¸·ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾®ÀôÁíºÛÃÂÀ¸¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿û»á¤Ï¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¤ÎºÂ¤òÈ×ÀÐ¤È¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤Ç¤Ï´ßÅÄÁ°¼óÁê¤Ï¤É¤¦¤«¡©
¡Ö´ßÅÄÇÉ¤Ï¾®Àô¡¢ÎÓÎ¾¸õÊä¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢´ßÅÄ»á¤Ï¾®Àô¡¢ÎÓ¤Î¤É¤Á¤é¤¬ÁíÍýÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ÂÂÙ¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÁíºÛÁª¤Î¿ä°Ü¤òÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤ÏËãÀ¸»á¤ÎÆ°¸þ¤À¡£ËãÀ¸»á¤ÏÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤ÎÊó¹ð¤ËÍè¤¿¾®Àô»á¤Ë¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²¶¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¤Þ¤¨¤ÎÇ¯¤Ç²ÐÃæ¤Î·ª¤Ï½¦¤ï¤Í¤¨¤Ê¡×
·ãÎå¤È¤âÈéÆù¤È¤â¼è¤ì¤ëÊª¸À¤¤¤À¡£
¡ÖËãÀ¸»á¤Ï±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ç¤âÈéÆù¤ÊÊª¸À¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¿Í¡£¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤Î¿¿°Õ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ø¥¬¥ó¥Ð¥ì¡Ù¤È²ò¼á¤¹¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ªËãÀ¸»á¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÁ´ÌÌ»Ù±ç¤·¤¿¹â»Ô»á¤Ë¤Ï¡ØÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ë¤ä¤ì¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤À¤±¡£¤Ê¤ó¤À¤«Ã¸Çñ¤ÊÊª¸À¤¤¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¹â»Ô»á¤È¤Îµ÷Î¥¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¤¿¤À¡¢ËãÀ¸¸µ¼óÁê¤¬¼«ÇÉÈ¶43¿Í¤ÎµÄ°÷¤Ë¡¢¡ÖÁíºÛÁª¤Ï¾®Àô»Ù»ý¡×¤Î¹æÎá¤ò¤«¤±¤¿ÍÍ»Ò¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤¤¡£
¡ÖËãÀ¸ÇÉ¤Ï¼«Á°¤ÎÁíºÛ¸õÊä¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ÅÞ¼çÎ®ÇÉ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¾¡¤ÁÇÏ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢·èÁªÅêÉ¼¤ÇÇÉÈ¶É¼¤ò¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤â¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¡ØËãÀ¸ÇÉ¤ÎÉ¼¤¬¾è¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÅöÁª¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËãÀ¸»á¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¥¥ã¥¹¥Á¥ó¥°¥Ü¡¼¥È¤ò°®¤ë¤³¤È¡£
¾®Àô»á¤Ø¤ÎÈéÆù¤Ã¤Ý¤¤¥¬¥ó¥Ð¥ìÈ¯¸À¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¡¢¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤¬ÀèÆ¬¤À¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤·¤½¤¦¤Ê¤é¡¢ËãÀ¸ÇÉÉ¼¤ò¾è¤»¤Æ¾¡¤Á¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¨¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤È²ò¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÀ¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¡Ë
5¿Í¤Î¸õÊä¤È3¿Í¤Î¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¤Î»×ÏÇ¤¬Ê£»¨¤Ë¸òºø¤¹¤ëÇ®¶¸¤Ê¤¼«Ì±ÁíºÛÁª¤Ï¤É¤ó¤Ê·ëËö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
