最終戦で今季40号を放った

■阪神 6ー2 ヤクルト（2日・甲子園）

阪神の佐藤輝明内野手が2日、甲子園球場で行われた今季最終戦となるヤクルト戦に「3番・三塁」で出場。5回にキング独走となる40号を放った。自身初、球団では2010年のクレイグ・ブラゼル氏以来15年ぶりの大台に到達した。

かつての同僚、青柳晃洋投手から豪快アーチを描いた。5回1死二塁の第3打席。初球の142キロ直球を振り抜いた。打球は右翼ポール際に飛び込む特大弾。打った瞬間に佐藤輝は本塁打を確信した。

初回1死三塁の第1打席では左犠飛を放ち、自身初のシーズン100打点に到達。3回の第2打席は投手強襲の安打を放った。22日のヤクルト戦でも2回に青柳から左中間スタンドに飛び込む豪快な39号アーチを放っていた。17日、18日の広島戦を欠場し状態が心配されたが、19日のDeNA戦からスタメン復帰。39号から4試合ノーアーチが続いたが、最終戦で節目の数字に到達した。

豪快な一発にSNSもドン引き。「どこまで飛んだ？」「怪物すぎる」「エッグwww」「最後の最後にえっぐいホームラン笑」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）