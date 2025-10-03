°µ´¬¤Î9Ã¥»°¿¶ 7²óÅÓÃæ¼«ÀÕÅÀ0¡ª»³ËÜÍ³¿¤¬¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó½éÅÐÈÄ¤Ç¥Áー¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯
»³ËÜÍ³¿¡Êc¡ËSANKEI
¡ã2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡ËMLB ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ ÂÐ ¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥ì¥Ã¥º ¡÷¥É¥¸¥ãー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É¥·¥êー¥ºÂè2Àï¤Ç¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥ì¥Ã¥º¤Ë8ÂÐ4¤Ç¾¡Íø¤·¡¢2Ï¢¾¡¤ÇÃÏ¶è¥·¥êー¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¨ー¥¹±¦ÏÓ¡¦»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
»³ËÜ¤Ï½é²ó¡¢¼ººö¤¬Íí¤ó¤Ç2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Î©¤ÁÄ¾¤ë¡£
2²ó¤«¤é5²ó¤Þ¤Ç¤òÁ´¤Æ»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë13¿ÍÏ¢Â³¥¢¥¦¥È¡£±Ô¤¤¥Õ¥©ー¥·ー¥à¤È¼«ºß¤ÊÊÑ²½µå¤ò¶î»È¤·¤Æ¥ì¥Ã¥ºÂÇÀþ¤òËÝÏ®¡£ÆÃ¤Ë5²ó¤Ë¤Ï»°¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
6²ó¤Ë¤ÏÌµ»àËþÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÞÕ¿È¤Î¥«ー¥Ö¤ÇÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤ÆÍº¶«¤Ó¡£7²óÅÓÃæ¤Ç113µå¤òÅê¤²ÀÚ¤ê¡¢4°ÂÂÇ9Ã¥»°¿¶2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤ÎÎÏÅê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
ÂÇÀþ¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤ä¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«ー¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç±ç¸î¡£
ºÇ¸å¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23¡Ë¤¬101.4¥Þ¥¤¥ë¤Î¹äµå¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿ºÇÂç¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»³ËÜ¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤Åêµå¤À¤í¤¦¡£¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤È¤¤¤¦½Å°µ¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
