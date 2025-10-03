プロボクシングのIBF世界フライ級王者・矢吹正道（33＝緑、18勝17KO4敗）が同級1位フェリックス・アルバラード（36＝ニカラグア、42勝35KO4敗）を指名挑戦者に迎える初防衛戦が、11月22日にメキシコのエルモシージョで開催されると、米専門メディアのボクシングシーンが2日、報じた。

矢吹とアルバラードの指名試合については9月に興行権の入札が行われ、アルバラードと契約するMPプロモーションズが落札。矢吹陣営は入札に参加しなかった。しかし、落札金額はわずか3万ドル（約441万円）で、矢吹のファイトマネーも65パーセントの1万9500ドル（約287万円）と安すぎるため、開催が危ぶまれていた。ボクシングシーンのシニアライター、ジェイク・ドノバン氏によると、矢吹陣営が開催条件に合意したという。

前IBFライトフライ級王者の矢吹は今年3月に愛知県常滑市で、王座を保持したまま当時のIBFフライ級王者アンヘル・アヤラ（メキシコ）に挑戦。12回TKO勝ちして2階級制覇に成功し、4月にライトフライ級王座を返上した。アルバラード陣営は勝者への挑戦を条件に、矢吹のアヤラへの挑戦に同意していた。

矢吹が日本国外で試合に臨むのは19年1月の韓国以来6年ぶりで、アジア以外では初となる。