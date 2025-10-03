プロレスリング・ノアは２日、都内で記者会見し１０・１１両国国技館の全対戦カードを発表した。

会見でＧＨＣジュニアヘビー級タッグ王者組のドラゴン・ベイン、アルファ・ウルフと挑戦者組のダガ、小田嶋大樹が登壇し調印式を行った。

昨年９・１４後楽園ホールでデビューした２年目の小田嶋は、待望のタイトル初挑戦。会見で小田嶋は「私自身、初めてのタイトルマッチ。しかも、この両国国技館という大きい舞台。しかも、ずっと尊敬していたダガさんと一緒に挑戦できる。こんなうれしいことはありません。これも応援して下さる皆様、そしてきっかけをくれたダガさん、本当に感謝しております。ダガさん、グラシアス。ここにいる皆様に比べたら、まだまだわずかキャリア１年。劣るところがたくさんあるのは承知です。ですが、今日まで積み重ねてきたレスリング技術やＮＯＡＨで学んできたプロレスの技術。そこには自信があります。そして何より自分が誰よりもトップに立ちたいという強い思いを持ってる自信があります」と誓い「僕とダガさんでＧＨＣジュニアタッグ必ずとって、僕がＮＯＡＨの未来を必ずお見せいたします。自分が夢をつかむ瞬間をぜひ見届けてください。よろしくお願いします！」とメッセージを送った。

９・２３後楽園ホール大会でＴ２０００Ｘを脱退し小田嶋と共闘したダガは「ダイキハノアノミライ」と日本語で明かすと「ここで皆さんが何を目撃するかというと、ＮＯＡＨの未来の始まり。これを皆さんにお見せするようにします」と宣言した。

迎え撃つウルフは「間違いなく、この試合はいい試合になると思います。ダガ選手がこうしてまたジュニアに戻ってきたのはすごくうれしく思っていますが、俺たちにしてみたらダガは過去だと思います。そして今回のパートナー、ＮＯＡＨの未来と言っているけど、俺たちロス・ゴルペアドーレスは現在進行形。俺たちが必ずこのベルトを防衛して、また新たなステージへと上げていきたいと思っています」と宣言。ベインも「ダガ、大樹。まず初めに二人にしっかり伝えておきたいことがあるんだけど、それは俺たちが世界最高のタッグチームだということ。そしてこの二人はこのベルトが欲しいかもしれないけど、そんな簡単にはいかないです。自分たちの方がより強いし、速いし、賢い。しかも俺たちは兄弟ですから、この絆の強さに二人はかなわないと思います。そしてＮＯＡＨの未来と言われている大樹だけど、あなたはルチャリブレの未来ではない。俺たちはルチャリブレの未来です。今回の両国での戦い、俺たちから彼にルチャリブレの世界がどういうものなのかということをしっかりと教えてあげたいと思っています」と通告した。

◆１０・１１両国大会全対戦カード

▼ＧＨＣヘビー級選手権試合

王者・ＫＥＮＴＡ ＶＳ 挑戦者・マサ北宮

▼ＧＨＣジュニアヘビー級選手権試合

王者・高橋ヒロム ＶＳ 挑戦者・Ｅｉｔａ

▼スペシャルタッグマッチ

棚橋弘至、清宮海斗 ＶＳ 丸藤正道、拳王

▼スペシャルシングルマッチ

藤田和之 ＶＳ 鈴木みのる

▼ＧＨＣジュニアヘビー級タッグ選手権試合

王者組・ドラゴン・ベイン、アルファ・ウルフ ＶＳ 挑戦者組・ダガ、小田嶋大樹

▼タッグマッチ

杉浦貴、シュン・スカイウォーカー ｗｉｔｈ ＯＺＡＷＡ ＶＳ 遠藤哲哉、ＨＡＹＡＴＡ

▼ＮＯＡＨ ｖｓ ＷＷＥ／ＮＸＴ

ジャック・モリス、佐々木憂流迦 ＶＳ チャーリー・デンプシー、ハーレム・ルイス

▼タッグマッチ

ガレノ、晴斗希 ＶＳ 征矢学、菊池悠斗

▼シングルマッチ

宮脇純太 ＶＳ カイ・フジムラ