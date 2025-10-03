大谷翔平が勝負強さを発揮！勝ち越し打でドジャースを地区シリーズへ導く



大谷翔平 写真：Creative 2/アフロ

＜2025年10月1日（水）（日本時間2日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 シンシナティ・レッズ ＠ドジャー・スタジアム＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースは本拠地で行われたワイルドカードシリーズ第2戦を8-4で制し、2連勝で地区シリーズ進出を決めた。

1番DHで出場した大谷翔平（31）は4打数1安打1打点1得点1四球。第1、第2打席は凡退に終わり、第3打席も高々と上がった打球が中飛に終わった。

それでも勝負所を逃さないのが二刀流スター。3-2で1点リードした6回、1死1・2塁の好機で迎えた第4打席、カウント2-2からのチェンジアップを巧みに捉え、ライト前へ運ぶ貴重な勝ち越し適時打。

試合の流れを大きく変える一打にスタジアムは総立ちとなった。

その後もベッツ、テオスカー・ヘルナンデスが続いて一挙4点を追加。大谷の一打が試合を決定づけた。

試合後、大谷は「今日はよかったですが、切り替えが必要。全員が良い攻撃をできていた」と冷静に語った。

大舞台で発揮される勝負強さは健在で、チームを次なるステージへと押し上げた。





大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



大谷翔平 ポストシーズン開幕戦で衝撃の2発！松井秀喜以来の快挙でドジャース先勝

ロハスが快投の佐々木朗希を絶賛「態度がすべてを物語っている。投げる姿を見るのが楽しみ」