安斉星来、久間田琳加、桜田通、綱啓永、生見愛瑠、藤田ニコルが２日、東京・MEDIA DEPARTMENT TOKYOで開催された「MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2025」オープニングイベントに登場。

韓国のファッションブランドの魅力を世界に発信する株式会社MUSINSA（ムシンサ）は、MUSINSAの世界観を体験できる「MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2025」を2025年10月3日〜 26日の期間、MEDIADEPARTMENT TOKYOでオープンする。

開催に先立ち10月2日オープニングイベントが開催され、スペシャルゲストとして、安斉星来、久間田琳加、桜田通、綱啓永、生見愛瑠、藤田ニコルが来場。

イベントに登壇した安斉は、先頃約１年ぶりに復活させたベリーショートのヘアスタイルについて言及。司会者から周りの反応を問われると、「さっきもエレベーターの中でスタッフさんから『おかえり』って言われて、逆に『ただいま』みたいな気分」と明かした。そして、ベリーショートの最大のメリットについて「とにかくドライヤーが早い。5分以内で終わります！」と力説。「めちゃくちゃ楽で、日々のストレスが今フリーなんです。切ってよかった」と、その快適すぎる“時短ライフ”を話した。

ポップアップストアを巡った安斉は、韓国の名称がつけられたコーナーに着目。「地名によってファッショントレンドが違うのが面白かった」と、韓国ブランドの奥深さに感動。

今回のポップアップのコンセプトである「らしさ、MUSINSA」にちなんで、“あなたらしさ”を聞かれた安斉は、「私が生きている上で大事にしている『自分を愛すこと』です」とキッパリ。「自分を愛したことによって、他人への振る舞いだったりとか、優しくなれる」と、その信条を語った。

また、この秋冬に挑戦したい韓国コーディネートについては、ファッションウィークで注目しているという「サテンやシルクといった生地の上に、レザーのジャケットを合わせるもの」を挙げ、「ガーリーの中にロックさも強さもある」と魅力を表現。このスタイルで「赤リップを塗って、ディナーに行きたい」と、具体的なプランまで明かした。

最後に、安斉は「一気にいろんなブランドを見れるのはなかなかない。フロアによってテイストが揃っているので、挑戦しやすい」と、ストアの魅力をアピールし、来場を呼びかけた。