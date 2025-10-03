最速163キロ！三者凡退で完璧リリーフ 佐々木朗希がポストシーズンで堂々のデビュー



佐々木朗希（c）SANKEI

＜2025年10月1日（水）（日本時間10月2日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 シンシナティ・レッズ ＠ドジャー・スタジアム＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースがワイルドカードシリーズ第2戦を8-4で制し、2連勝で地区シリーズ進出を果たした。

試合を締めくくったのは、MLBポストシーズンの舞台に初めて立った佐々木朗希（23）だった。

8-4と4点リードで迎えた9回表。セーブシチュエーションではなかったが、ロバーツ監督は佐々木に白羽の矢を立てた。

佐々木は落ち着いた表情でマウンドに上がると、持ち前のスプリットでスティアー、ラックスを連続三振に仕留める。

最後はヘイズを遊直に打ち取り、わずか11球で試合終了。最速101.4マイル（約163キロ）を計測し、9球がストライクという圧巻の投球だった。

「大舞台でも自分の投球ができた」と言わんばかりの堂々とした内容。チームに安心感を与えただけでなく、今後のブルペン陣にとっても大きな存在になることを証明した。

ポストシーズン初登板で完全投球を披露した佐々木は、ドジャースの新たな守護神候補として強烈なインパクトを残した。





大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



大谷翔平 ポストシーズン開幕戦で衝撃の2発！松井秀喜以来の快挙でドジャース先勝

ロハスが快投の佐々木朗希を絶賛「態度がすべてを物語っている。投げる姿を見るのが楽しみ」