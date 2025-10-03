【日本】
雇用統計（8月）08:30
予想　2.4%　前回　2.3%（完全失業率)
予想　1.22倍　前回　1.22倍（有効求人倍率)

【トルコ】
消費者物価指数（9月）16:00
予想　2.5%　前回　2.04%（前月比)　
予想　32.3%　前回　32.95%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（9月）16:55
予想　52.5　前回　52.5（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（9月）17:00
予想　51.4　前回　51.4（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（8月）18:00
予想　0.0%　前回　0.4%（前月比)
予想　-0.2%　前回　0.2%（前年比)

【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（9月）17:30
予想　51.9　前回　51.9（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（9月）22:45
予想　53.9　前回　53.9（非製造業PMI・確報値)
予想　53.6　前回　53.6（コンポジットPMI・確報値)

ISM非製造業景気指数（9月）23:00　
予想　51.8　前回　52.0（ISM非製造業景気指数)

※米政府機関閉鎖による影響で米雇用統計の発表は延期の見通し

※予定は変更することがあります