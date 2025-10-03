【日本】

雇用統計（8月）08:30

予想 2.4% 前回 2.3%（完全失業率)

予想 1.22倍 前回 1.22倍（有効求人倍率)



【トルコ】

消費者物価指数（9月）16:00

予想 2.5% 前回 2.04%（前月比)

予想 32.3% 前回 32.95%（前年比)



【ユーロ圏】

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（9月）16:55

予想 52.5 前回 52.5（非製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（9月）17:00

予想 51.4 前回 51.4（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（8月）18:00

予想 0.0% 前回 0.4%（前月比)

予想 -0.2% 前回 0.2%（前年比)



【英国】

サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（9月）17:30

予想 51.9 前回 51.9（サービス業PMI（購買担当者指数）)



【米国】

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（9月）22:45

予想 53.9 前回 53.9（非製造業PMI・確報値)

予想 53.6 前回 53.6（コンポジットPMI・確報値)



ISM非製造業景気指数（9月）23:00

予想 51.8 前回 52.0（ISM非製造業景気指数)



※米政府機関閉鎖による影響で米雇用統計の発表は延期の見通し



※予定は変更することがあります

