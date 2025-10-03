10:00 植田日銀総裁、経済4団体共催懇談会で講演

14:00 植田日銀総裁、経済4団体共催懇談会で会見

18:30 スレイペン・オランダ中銀総裁、クノット・オランダ前中銀総裁の送別会挨拶

18:40 ラガルドECB総裁、クノット・オランダ前中銀総裁の送別会出席

19:05 ウィリアムズNY連銀総裁、クノット・オランダ前中銀総裁の送別会出席

19:30 ウンシュ・ベルギー中銀総裁、クノット・オランダ前中銀総裁の送別会出席

22:20 ベイリー英中銀総裁、クノット・オランダ前中銀総裁の送別会出席

22:35 ミランFRB理事、ブルームバーグTV出演

22:50 シュナーベルECB理事、トルコ中銀総裁、クノット・オランダ前中銀総裁の送別会出席

4日2:30 ローガン・ダラス連銀総裁、メキシコ中銀主催国際経済年次会議出席（質疑応答あり）

2:40 ジェファーソンFRB副議長、米経済見通しと金融政策枠組みについて講演（質疑応答あり）



中国は国慶節・中秋節（6日）に伴い大型連休（8日まで、9日に取引再開）



※米政府機関閉鎖による影響で米雇用統計の発表は延期の見通し



4日（土）

自民党総裁選投開票、1回目の投票で過半数を得る候補者がいなかった場合は上位2人による決選投票

※1回目投票結果が14時10分頃、決選投票結果が15時20分頃



5日（日）

OPECプラス会合



※予定は変更することがあります

