【GUのベージュチノパン】こう穿けばいいんだ！ 40・50代が真似したい「カジュアルコーデ」

軽やかで上品なベージュのチノパンは、40・50代のカジュアルコーデにぴったり。ただし定番アイテムだけに、どこか垢抜けなさを感じることもありそうです。今回は、最旬のチノパンと大人コーデを【GU（ジーユー）】からご紹介。スタッフさんの着こなしを参考にすれば、今っぽい抜け感もさっと取り入れられそうです。早速チェックして、コーデに取り入れてみて。

ゆとりとスマートさが大人世代にフィット

【GU】「チノバレルレッグタックパンツ」\2,990（税込）

腰回りの2本のタックと縦長シルエットで、大人世代も程よくゆとりを持ちながらスマートに着こなしやすい一本。裾に向かってカーブするラインは、イージーながらもラフすぎない上品なシルエットをつくります。きちんと感のあるトップスはもちろん、抜け感のあるトップスとも好相性。XS～3XLまで揃うサイズ展開で、体型を問わず選びやすいのも嬉しいポイントです。

コンパクトトップスと好バランスに決まる

スタッフRumiさんは、チノパンにショート丈の半袖ニットカーデを合わせ、初秋にぴったりの上品カジュアルに。タック入りパンツのきれいなシルエットと程よいボリューム感が、コンパクトなトップスと自然にマッチ。さらにカーデの女性らしいエッセンスとチノパンのハンサムさが調和し、気張らない大人スタイルに仕上がっています。ボタンを外してラフに羽織るアレンジも楽しめそうです。

イージーな大人コーデも上品な雰囲気に

まだ暑さの残る日には、スタッフsatokoさんのコーデが活躍しそう。イージーなメッシュプルオーバーを合わせ、抜け感のある装いに仕上げています。アニマル柄ベルトでさりげなく秋のトレンドをプラスしつつ、きちんと感のあるバランスに。ウエスト位置が高く見えることでチノパンの縦長シルエットが引き立ち、スタイルアップも期待できます。

ラフに楽しむ大人カジュアルにもおすすめ

ラフに過ごしたい日は、程よく力の抜けたカジュアルスタイルもおすすめです。Rumiさんは、オーバーサイズのワークシャツを合わせた、ストリートテイストのメンズライクコーデに。クリーンな配色でまとめつつ、ニット帽やボリュームソールのシューズでバランスを整えているのがポイントです。無理をしていないのにこなれた雰囲気に仕上がるので、ぜひこの秋に取り入れてみて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S