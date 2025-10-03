日経225先物テクニカルポイント（3日夜間取引終了時点）
3日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比30円安の4万5040円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
47427.47円 ボリンジャーバンド3σ
46327.11円 ボリンジャーバンド2σ
45226.76円 ボリンジャーバンド1σ
45040.00円 3日夜間取引終値
45015.00円 一目均衡表・転換線
44954.00円 5日移動平均
44936.73円 2日日経平均株価現物終値
44126.40円 25日移動平均
43705.00円 一目均衡表・基準線
43026.04円 ボリンジャーバンド-1σ
42357.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41925.69円 ボリンジャーバンド2σ
41838.67円 75日移動平均
40825.33円 ボリンジャーバンド3σ
40700.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39227.20円 200日移動平均
株探ニュース
