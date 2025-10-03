今年もこの大男は、勝ち始めたら止まらないのか。「大和証券Mリーグ2025-26」10月2日の第1試合はセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）がトップを獲得し、個人2連勝を達成した。10チーム中最下位からの巻き返しをファンが願うなか、堂々と期待に応えてみせた。

【映像】元太、役満・四暗刻も見える手から…圧巻の結末

この試合は東家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）、EX風林火山・永井孝典（最高位戦）、BEAST X・中田花奈（連盟）、竹内の並びで開始した。東4局、3着目で親番を迎えた竹内の手順が光った。5巡目に役満・四暗刻も見える手から、その可能性をあっさり見切って効率重視の一打を決断。すぐにカン7索待ちでテンパイすると、先制リーチをかけた。結果は一発ツモで、リーチ・一発・ツモ・一盃口の1万2000点を入手した。

同1本場は11巡目にカン3筒のテンパイ。形はまたも苦しいが、連荘中の親ということもあり積極的にリーチを宣言した。その後、中田が追っかけリーチで両者のめくり合いに発展。結果は竹内が中田からロン、リーチ・赤の3900点（＋300点）で加点した。

以降は無理に攻めず、東4局2本場では永井の混一色テンパイを察知して、ロン索を止めるなど堅実な守備も見せた。解説の村上淳（最高位戦）を「さすがです」と唸らせるプレーでリードを守り抜き、最後まで主導権を譲らなかった。

「うれしいっすね！」と満面の笑顔で始まった勝利者インタビュー。この日は同団体の永井との初対戦でもあり、「昔から知っている男。試合が始まって前を見たら、顔のでかいおっさんがいてびっくりしました」と冗談を交え、親しい間柄をのぞかせた。さらに永井の仕掛けに対応した場面については「普段なら『ドラ暗刻だけど3索止めたぜ？』って見せますからね」とお茶目に語り、スタジオを沸かせた。

個人2連勝ながら、チームはいまだ下位に沈んでいる。「まずはプラマイゼロを目指します」と謙虚に語った竹内に、視聴者からは「ナイストップ！」「元太！」「トップおめでとう！」と声援が相次いだ。不振から抜け出した昨年優勝の立役者は、フェニックスを再び上昇気流に乗せられるか。

【第1試合結果】

1着 セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）3万6600点／＋56.6

2着 BEAST X・中田花奈（連盟）2万5600点／＋5.6

3着 EX風林火山・永井孝典（最高位戦）2万5200点／▲14.8

4着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）1万2600点／▲47.4

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）