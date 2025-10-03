TOPIX先物テクニカルポイント（3日夜間取引終了時点）
3日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比4ポイント安の3090.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3208.81ポイント ボリンジャーバンド3σ
3178.54ポイント ボリンジャーバンド2σ
3148.27ポイント ボリンジャーバンド1σ
3128.00ポイント 一目均衡表・転換線
3118.00ポイント 25日移動平均
3111.20ポイント 5日移動平均
3110.00ポイント 一目均衡表・基準線
3090.50ポイント 3日夜間取引終値
3087.73ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3087.40ポイント 2日TOPIX現物終値
3057.46ポイント ボリンジャーバンド2σ
3036.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3027.19ポイント ボリンジャーバンド3σ
2984.01ポイント 75日移動平均
2938.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2811.76ポイント 200日移動平均
株探ニュース
