　3日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比4ポイント安の3090.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3208.81ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3178.54ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3148.27ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3128.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3118.00ポイント　　25日移動平均
3111.20ポイント　　5日移動平均
3110.00ポイント　　一目均衡表・基準線
3090.50ポイント　　3日夜間取引終値
3087.73ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3087.40ポイント　　2日TOPIX現物終値
3057.46ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3036.62ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3027.19ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2984.01ポイント　　75日移動平均
2938.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2811.76ポイント　　200日移動平均


株探ニュース